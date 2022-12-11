疫後旅遊夯！遊極地旅客數翻倍　新趨勢「旅遊時間增、更愛團遊」

▲邊境解封，出國旅客數增加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

邊境解封，國際旅遊逐步復甦，晴天旅遊董事長陳依福表示，疫情後的旅遊趨勢稍有變化，由於疫情人們失去了整整三年的時間，也無法與親友團聚，因此偏好拉長旅遊時間，也更喜歡呼朋引伴「團體旅遊」，其中南北極遊程相當熱賣，旅客數比疫情前多一倍。

陳依福表示，過了整整三年的疫情，民眾的旅遊習慣稍有不同，若以2019年退休的65歲退休族來說，原本打算當時開始遊山玩水，卻因疫情遭阻，明年的他們就將近70歲，因此這些人相當急於到「特殊地點」旅遊，反而不在乎遊程價格。

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陳依福表示，今年10月舉行極地發表會，團費約是北極128萬元、南極98萬元，過去一年旅客數約是北極15人、南極20人，今年則是成長到北極30人、南極40人，其中南極團原只拿3房、預計6人參團，想不到最後結團多達20間、40人，是開團以來成績最好的一年。

▲晴天旅遊董事長陳依福。（圖／記者李宜秦攝）

陳依福指出，今年也首度開團沙烏地阿拉伯，雖然團費高，但仍多達60人報名。另旅客現在也改偏好拉長旅遊時間，疫情前歐洲團多以11天的遊程較熱賣，如今卻是13天、15天的遊程最熱門，旅客也不追求一次去很多國家，多抱持著不會再來同個地點的心態，因此希望深度旅遊。

此外，疫情期間民眾少了與親友相聚的時光，因此疫情後偏好呼朋引伴「團體旅遊」，陳依福表示，過去多是單人、2人的報名遊程，現在卻常出現一次10人、15人的團體報名，揪團旅遊變成一個重要的趨勢。