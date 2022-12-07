　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局將針對國際旅客推出高鐵車票買一送一的優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣邊境解封，據統計，今年來台國際旅客約60萬人次，交通部觀光局為吸引旅客來台旅遊，將祭出多種優惠，包括高鐵車票買一送一、機捷票單程免費、WiFi四天吃到飽、水果盒免費領等，預計今年底均可上線。

交通部長王國材表示，今年來台國際旅客已累積50餘萬人次，目標可達70萬人次，明年則希望能恢復疫情前的一半，約600萬人次，重點市場為日韓及新南向國家。觀光局為吸引旅客，將推出自由行旅客優惠，並推出旅行團送客獎勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際組長黃勢芳表示，目前已推出WiFi四天吃到飽、水果盒免費領等優惠，額度分別為5到6萬人次、10萬人次，其中WiFi券是針對自由行旅客的優惠，水果盒則是所有國際旅客都可到超商免費領取，兩方案均已上路，其中WiFi券大受好評。

▲▼桃園機場捷運A1站台北車站為起點，同時也是機捷沿線最高價的區域。（圖／記者賴志昶攝）

▲為推廣機場捷運，觀光局將推國際旅客免費搭單程優惠。（圖／記者賴志昶攝）

另外，觀光局與高鐵公司合作，將推出「台中以南車票買一送一」方案，舉例而言，國際旅客若購買兩張桃園－左營的高鐵車票，就可享有買一送一優惠，回程的左營－桃園也可同享優惠。

不過黃勢芳指出，由於優惠目的是增加旅客數，因此高鐵買一送一優惠不適用個人的來回車票，只適用於同一旅程的兩張車票。

觀光局也將推出機場捷運免費單程票優惠方案，只要國際旅客事先申請，就可得到「桃園機場－台北車站」的單程免費票，藉此讓更多旅客享受機捷服務，若旅客認可機捷，回程就會有很大機會再度搭乘機捷。

黃勢芳表示，國際旅客需在出國前申請相關優惠，可透過當地代辦處或網站申請，另高鐵優惠部分已在執行行政程序，高鐵、機捷方案都預計可在今年底上路，希望能在明年第一季吸引更多旅客。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
許維恩IG被盜！　驚現襯衫下滑內衣照
今天限定！　麥當勞「買1送1」開刮了
LIVE／孫生情斷Wendy原因超瞎！田慎節爆乳謝票真相　高
快訊／柯文哲火大了　怒譙：告他！拿他祭旗
今天11：47後「大雪」！　4生肖防病從口入
存股族哭了！　金融股配息恐縮水3成
世足這組照片帥到懷孕！　「11鮮肉球員」國籍曝
孫生認分手「爆就是無法跟女友做愛」！　離譜原因曝
熊好券加碼！　幸運兒嗨翻「再領6張」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

山中最美飯店！阿里山英迪格12／18起試營運　頂樓設施擬明年3月開

岳父說公司要賣了　女婿抵押房子賣音響籌錢買股撈115萬

小琉球巧遇「超多肉盆栽」饋頭表情好桑　她笑：特有植物嗎

台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

心碎！落單母象「難產」倒地淪獵物　鬣狗「掏肛」啃食小象畫面曝

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

桃園八德社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分還簽名下場最慘

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

Gino雙眼發黃…就醫才知「罹1奪命病症前兆」！　醫警告：恐隨時離開

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

國7全長23公里　2028年分段完工通車

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

外送員騎車進專櫃送餐　同業爆「櫃姐刁難」

更多熱門

相關新聞

吸客！外國人來玩　免費領水果盒

吸客！外國人來玩　免費領水果盒

為吸引國際旅客來台，交通部觀光局推動系列國際宣傳推廣措施，本次與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒，國際旅客來台旅遊期間，可至任一全家超商免費兌換水果盒。

查APP發現「被冒名領藥」　竟是失眠母幹的

查APP發現「被冒名領藥」　竟是失眠母幹的

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

轟柯文哲訪日當畢旅　王鴻薇：選舉完才想到拚觀光？

轟柯文哲訪日當畢旅　王鴻薇：選舉完才想到拚觀光？

光陽S7R市面唯一8kW超高功率電車

光陽S7R市面唯一8kW超高功率電車

關鍵字：

觀光補助國際旅客

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

國7全長23公里　2028年分段完工通車

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面