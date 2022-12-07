高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

▲觀光局將針對國際旅客推出高鐵車票買一送一的優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣邊境解封，據統計，今年來台國際旅客約60萬人次，交通部觀光局為吸引旅客來台旅遊，將祭出多種優惠，包括高鐵車票買一送一、機捷票單程免費、WiFi四天吃到飽、水果盒免費領等，預計今年底均可上線。

交通部長王國材表示，今年來台國際旅客已累積50餘萬人次，目標可達70萬人次，明年則希望能恢復疫情前的一半，約600萬人次，重點市場為日韓及新南向國家。觀光局為吸引旅客，將推出自由行旅客優惠，並推出旅行團送客獎勵。

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國際組長黃勢芳表示，目前已推出WiFi四天吃到飽、水果盒免費領等優惠，額度分別為5到6萬人次、10萬人次，其中WiFi券是針對自由行旅客的優惠，水果盒則是所有國際旅客都可到超商免費領取，兩方案均已上路，其中WiFi券大受好評。

▲為推廣機場捷運，觀光局將推國際旅客免費搭單程優惠。（圖／記者賴志昶攝）

另外，觀光局與高鐵公司合作，將推出「台中以南車票買一送一」方案，舉例而言，國際旅客若購買兩張桃園－左營的高鐵車票，就可享有買一送一優惠，回程的左營－桃園也可同享優惠。

不過黃勢芳指出，由於優惠目的是增加旅客數，因此高鐵買一送一優惠不適用個人的來回車票，只適用於同一旅程的兩張車票。

觀光局也將推出機場捷運免費單程票優惠方案，只要國際旅客事先申請，就可得到「桃園機場－台北車站」的單程免費票，藉此讓更多旅客享受機捷服務，若旅客認可機捷，回程就會有很大機會再度搭乘機捷。

黃勢芳表示，國際旅客需在出國前申請相關優惠，可透過當地代辦處或網站申請，另高鐵優惠部分已在執行行政程序，高鐵、機捷方案都預計可在今年底上路，希望能在明年第一季吸引更多旅客。

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