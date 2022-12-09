雙北住房率提升、春節旅宿一房難求！蘇貞昌：觀光業好日子要來了

▲國際旅遊市場逐漸復甦。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣觀光協會成立66周年，今日舉辦66周年茶會，行政院長蘇貞昌表示，上月落幕的台北國際旅展吸引70國、1200個攤位前來設展，參展人數高達19萬人次，可見「觀光業的好日子就要來了」。交通部長王國材指出，近期目標就是爭取日韓、新南向國家的旅客來台旅遊，至於國旅補助則暫時沒有規劃。

觀光協會長葉菊蘭表示，台灣在2019年創下1186萬國際旅客數的新高峰，然而接著卻遇到新冠肺炎疫情，導致觀光業受到極大創傷，現在進入後疫情時代，各國都在爭取觀光客，希望台灣也能達到觀光立國、觀光主流化的目標，觀光局也能及早升格為觀光署，讓觀光業人才能廣泛進用。

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▲▼蘇貞昌、王國材出席台灣觀光協會周年茶會。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長王國材表示，今年台北國際旅展多達19萬人次參加，顯見觀光旅遊復甦，行政院會也指示觀光局以新的思維與方法吸引旅客，目前的重點行銷國家包括日本、韓國、新南向國家等，希望爭取到第一波的觀光客，否則出國一次可能要再等一年才會再出遊。

行政院長蘇貞昌表示，台灣擁有最好的風景、最友善的人文、最誘人的美食，台灣的好就要跟世界各地的朋友分享，行政院也核定資源投入觀光產業，盼能帶動觀光業個方面的發展，目前雙北國際旅館住房率大幅提升，春節期間屏東的旅宿也是一房難求，可見觀光業的好日子要來了。