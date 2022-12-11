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大陸 大陸焦點 特派現場

王岐山：中國將堅持對外開放　經濟全球化正確方向

▲▼達沃斯經濟論壇2019年會,王岐山。（圖／路透）

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家副主席王岐山10日表示，儘管近年來逆全球化暗流湧動，但中國不為所動，對外開放的大門越開越大，「我們將堅持對外開放的基本國策，堅持經濟全球化正確方向。」

王岐山當天出席了第四屆外灘金融峰會，並在開幕式上致詞提到，中共二十大開啟了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程，「我們將著力推動高質量發展，著力構建高水平社會主義市場經濟體制，著力推進高水平對外開放，以中國的新發展為世界提供新機遇。」

王岐山說，儘管近年來逆全球化暗流湧動，但中國不為所動，對外開放的大門越開越大，「我們將堅持對外開放的基本國策，堅持經濟全球化正確方向，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，推動建設開放型世界經濟。完善國內國際雙循環，既有利於增強中國經濟的韌性，也是對世界的積極貢獻。」

王岐山強調，百業興則金融興，百業穩則金融穩。中國將繼續強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性風險底線；繼續深化金融供給側結構性改革，更好引導各類金融資源服務實體經濟；繼續擴大金融領域開放，為全球資本參與中國經濟增長、分享中國發展機遇創造良好條件。

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