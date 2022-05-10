　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高規格派王岐山訪南韓　學者：雙方關係進入「逆風調整期」

▲▼達沃斯經濟論壇2019年會,王岐山。（圖／路透）

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

南韓新任總統尹錫悅10日正式就職，中國大陸本次高規格派出國家副主席王岐山赴出席就職典禮，引起許多關注。對此，大陸學者以「韓國（南韓）對華政策日本傾向化」來形容現在的中韓關係，並強調中韓關係現階段正進入「逆風調整期」。

根據《中國新聞周刊》報導，過去幾次南韓總統就職典禮，中國通常派出副總理或國務委員級別的官員參加，本次派出國家副主席王岐山，規格超過以往。

根據大陸外交部發出的資訊，王岐山本次是以國家主席習近平「特別代表」的身分赴南韓，而非「特使」。中國國際問題研究院研究員楊希雨對《中國新聞周刊》解釋稱，國家主席特別代表和國家主席特使只有細微的不同，特使帶有特定的任務，要與對方政府就某一事項進行磋商，而代表不用。

楊希雨進一步表示，在過去的30年，無論南韓是保守主義政黨，還是進步主義政黨執政，中方都保持著連續性、穩定性極高的對韓政策，南韓方面也同樣將對華關係放在一個特別重要的位置，「正是因為彼此的重視，中方在參加韓國（南韓）總統就職儀式時，始終保持著高規格。」

▼南韓新任總統尹錫悅。（圖／路透）

▲▼ 尹錫悅發表勝選感言。（圖／路透）

楊希雨認為，經過30年的發展，中韓關係取得了許多積極性的成果，但同時也出現一些矛盾，既有內部矛盾，也有外部矛盾。而現階段的中韓關係，進入「逆風調整期」。

出身於國民力量黨的尹錫悅，執政後很可能延續傳統保守主義的路線，遼寧大學國際經濟政治學院副教授李家成指出，尹錫悅勝選之後，首先派出代表團赴美訪問；而美國也「投桃報李」，美國總統拜登定於5月20日訪問韓國，「拜登此番亞洲行程，罕見地選擇了先訪韓再訪日，也是給美國給予韓國（南韓）的一個『殊榮』，可以看出美國對韓新政府的重視。」

楊希雨強調，從中韓關係的結構性矛盾以及美國因素等外部衝擊來看，在政治合作上，中韓關係的挑戰嚴峻。他更以「韓國（南韓）對華政策日本傾向化」來形容現在的中韓關係，「日本要在確保美日全面合作的前提下，保持對華關係的穩定，而尹錫悅政府在對華政策上可能會採取相近的立場和做法。」

ET快訊
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
快訊／太魯閣事故「最終調查報告」出爐！　5異常害49人喪命
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

真·碰碰車無雙！　90歲老翁駕車失控撞進遊樂園僅手部輕傷

女子竊取社區貨架化妝品被捕　在派出所拘留跳「本草綱目」解悶

陸高規格派王岐山訪南韓　學者：雙方關係進入「逆風調整期」

江蘇「入戶消毒」粗暴影片曝！衣服褪色、食物扔地生蛆　官方認了

棉花糖女孩扮楊貴妃還原度100％　立足文化街區用自信美擊退酸民

北京日增本土74例！順義區爆銀行群聚感染　全區連三日核酸篩查

38歲女爽中2710萬頭獎！她霸氣「全匯給老公」：該繼續上班就上班

少年董被催婚！他帶秘書回家「假裝女友卻真做」　新娘一卸妝哭了

遭100公斤友婚鬧狠壓！新郎痛喊：腳斷了...「被架著娶妻」網看傻

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

真·碰碰車無雙！　90歲老翁駕車失控撞進遊樂園僅手部輕傷

女子竊取社區貨架化妝品被捕　在派出所拘留跳「本草綱目」解悶

陸高規格派王岐山訪南韓　學者：雙方關係進入「逆風調整期」

江蘇「入戶消毒」粗暴影片曝！衣服褪色、食物扔地生蛆　官方認了

棉花糖女孩扮楊貴妃還原度100％　立足文化街區用自信美擊退酸民

北京日增本土74例！順義區爆銀行群聚感染　全區連三日核酸篩查

38歲女爽中2710萬頭獎！她霸氣「全匯給老公」：該繼續上班就上班

少年董被催婚！他帶秘書回家「假裝女友卻真做」　新娘一卸妝哭了

遭100公斤友婚鬧狠壓！新郎痛喊：腳斷了...「被架著娶妻」網看傻

中菲行首季EPS4.54元、年增106.4%　股利10.2元訂6／16為除息交易日　

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

國王4年約延攬布朗擔任主帥　曾7年6度率隊闖季後賽

「太魯閣撞貨車」畫面曝！運安會提16改善建議挨轟：台鐵理你嗎？

MVP後陷低潮？賽前找達比修有聊聊　鈴木誠也長打帶打點

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

居家辦公「被裝監視軟體」5分鐘拍一次！員工崩潰：不敢去上廁所

莫蘭特「跛腳」與波爾握手致意　灰熊悍將解禁：我不是故意

27歲老將對35ping很不滿意　Impact期待對決Zeus：他很像Nuguri

野豹闖村莊瘋狂亂咬　4警官手拿木棍「肉身對戰5小時」畫面曝光

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

正妹砸444萬改造工廠！為男友建專屬籃球館

河灘突浮出大量古錢幣！民眾狂衝來挖寶

江蘇粗暴入戶消毒影片瘋傳！衣服褪色食物扔地生蛆

疑3餐吃垃圾食物　16歲女確診胃癌晚期下場曝

遭100公斤友婚鬧狠壓！新郎痛喊：腳斷了

浙江「血色天空」影片曝！　竟和秋刀魚有關

2嫩妹住飯店1月　退房地獄畫面曝

北京日增本土74例！順義區爆銀行群聚感染

31歲女突嘴歪眼斜急就醫 疑「洗髮未吹乾」騎車趕上班致面癱

棉花糖女孩扮楊貴妃還原度100％ 立足文化街區用自信美擊退酸民

更多熱門

相關新聞

南韓總統尹錫悅夫婦參謁顯忠院

南韓總統尹錫悅夫婦參謁顯忠院

南韓總統尹錫悅、妻子金建希今（10）日上午11時將出席總統就職典禮，不過在此之前，其首站行程是前往國立首爾顯忠院參謁，夫妻兩人在國防部長徐旭的陪同下，穿著黑色正裝出席。

南韓總統尹錫悅今就職！考試「9次才上榜」

南韓總統尹錫悅今就職！考試「9次才上榜」

南韓新總統尹錫悅正式掌權！普信閣敲鐘33下

南韓新總統尹錫悅正式掌權！普信閣敲鐘33下

文在寅下班了！嗨喊參選...數千支持者不捨

文在寅下班了！嗨喊參選...數千支持者不捨

尹錫悅面臨諸多挑戰！朝小野大恐淪跛腳總統

尹錫悅面臨諸多挑戰！朝小野大恐淪跛腳總統

關鍵字：

王岐山南韓尹錫悅

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面