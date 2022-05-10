陸高規格派王岐山訪南韓　學者：雙方關係進入「逆風調整期」

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

南韓新任總統尹錫悅10日正式就職，中國大陸本次高規格派出國家副主席王岐山赴出席就職典禮，引起許多關注。對此，大陸學者以「韓國（南韓）對華政策日本傾向化」來形容現在的中韓關係，並強調中韓關係現階段正進入「逆風調整期」。

根據《中國新聞周刊》報導，過去幾次南韓總統就職典禮，中國通常派出副總理或國務委員級別的官員參加，本次派出國家副主席王岐山，規格超過以往。

根據大陸外交部發出的資訊，王岐山本次是以國家主席習近平「特別代表」的身分赴南韓，而非「特使」。中國國際問題研究院研究員楊希雨對《中國新聞周刊》解釋稱，國家主席特別代表和國家主席特使只有細微的不同，特使帶有特定的任務，要與對方政府就某一事項進行磋商，而代表不用。

楊希雨進一步表示，在過去的30年，無論南韓是保守主義政黨，還是進步主義政黨執政，中方都保持著連續性、穩定性極高的對韓政策，南韓方面也同樣將對華關係放在一個特別重要的位置，「正是因為彼此的重視，中方在參加韓國（南韓）總統就職儀式時，始終保持著高規格。」

▼南韓新任總統尹錫悅。（圖／路透）



楊希雨認為，經過30年的發展，中韓關係取得了許多積極性的成果，但同時也出現一些矛盾，既有內部矛盾，也有外部矛盾。而現階段的中韓關係，進入「逆風調整期」。

出身於國民力量黨的尹錫悅，執政後很可能延續傳統保守主義的路線，遼寧大學國際經濟政治學院副教授李家成指出，尹錫悅勝選之後，首先派出代表團赴美訪問；而美國也「投桃報李」，美國總統拜登定於5月20日訪問韓國，「拜登此番亞洲行程，罕見地選擇了先訪韓再訪日，也是給美國給予韓國（南韓）的一個『殊榮』，可以看出美國對韓新政府的重視。」

楊希雨強調，從中韓關係的結構性矛盾以及美國因素等外部衝擊來看，在政治合作上，中韓關係的挑戰嚴峻。他更以「韓國（南韓）對華政策日本傾向化」來形容現在的中韓關係，「日本要在確保美日全面合作的前提下，保持對華關係的穩定，而尹錫悅政府在對華政策上可能會採取相近的立場和做法。」