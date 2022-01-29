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王岐山大管家董宏受賄20億！關鍵2點被判「死緩」

▲中共中央巡視組原副組長董宏因收受巨額賄賂遭判「死緩」。（圖／翻攝自央視）

▲中共中央巡視組原副組長董宏因收受巨額賄賂遭判「死緩」。（圖／翻攝自央視）

記者閔文昱／綜合報導

中共中央巡視組原副組長董宏，日前因收受巨額4.6人民幣（約新台幣20億元）賄賂遭逮，山東省青島市中級人民法院28日公開宣判，董宏以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對此，董宏當庭表示服從法院判決，不上訴。

綜合陸媒報導，董宏利用擔任海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，非法收受他人所送財物，受賄金額共計逾4.63億人民幣。

青島市中級人民法院認為，董宏的行為構成受賄罪，且受賄數額巨大，犯罪情節嚴重，社會影響惡劣，給國家和人民利益造成重大損失，論罪應當判處死刑，但有鑑於董宏自動投案，如實供述全部罪行，具有自首情節，且能夠認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，因此法院對董宏判處的死刑，可不立即執行。

據了解，董宏為1953年生，今年69歲，遼寧省海城市人，1983年畢業於中國人民大學黨史系中共黨史專業，曾與中國國家副主席王岐山在有密切交集，被稱為王岐山的「大管家」。他曾作為中央巡視組副組長、組長參與多輪巡視工作，主要職務負責稽查幹部領導貪腐違紀官員，沒想到知法犯法跟著沉淪，目前已被開除黨籍。

事實上，「死緩」全稱為「死刑緩期執行」，是中國大陸特有的刑罰，屬於死刑的一種，對罪行足夠死刑者，在判處死刑的同時給予2年的緩期。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，則自動減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則減為有期徒刑；如果故意犯罪，經查證屬實，則執行死刑。

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