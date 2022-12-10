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男「只想賣帳簿不想當豬仔」！遭詐團虐死棄屍公墓　9嫌全收押

▲▼1名貨車司機頭部被重毆致死，棄屍在新社公墓，養父已幫忙還債多年，懷疑是賣車糾紛引起。（圖／民眾提供，下同）

▲男子只想賣帳簿，和人發生口角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市新社區第七公墓8日凌晨發現一具男屍，林姓死者被棄屍公墓內草叢，台中警方總共逮捕9名嫌犯，另外還包括1名16歲的楊姓少年，檢方複訊至9日深夜，將9名嫌犯依殺人等罪嫌向法院聲押，今(10日)經法官裁准羈押，楊姓少年交由少年法庭處理。

死者生前為貨車司機，近期已無業3個多星期，看到求職廣告和詐騙集團接觸，警方偵訊後初步研判，死者只想賣帳戶，不料卻被囚禁在汽車旅館裡，雙方發生爭執後被活活打死並遭棄屍，而非黑吃黑。

▲▼男子只想賣帳簿，和人發生口刀角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

▲死者家屬悲痛認屍。（圖／民眾提供）

還原整件命案，林姓主嫌和死者在6日白天，就相約北屯區一間出租套房討論事情，死者生前為貨車司機，近期已無業3個多星期，只想賣掉自己帳簿，不料卻被囚禁在汽車旅館裡，雙方發生爭執後被活活打死，隨後死者被運往新社第七公墓棄屍。

7日清晨5點多，公墓內陰風陣陣，嫌犯輪流搬屍到一處草叢，並利用帶去的圓揪挖洞，但大夥全是20多歲年輕人，其中還有成員年僅16歲，愈挖心愈慌，最後因為害怕不挖了，棄屍逃逸，死者雙腳因而曝露在外，上半身沒入草叢中，直到8日凌晨1點半被路人發現報警，當時屍體已曝曬20多個小時，全案這才曝光。

中檢複訊後認定，31歲劉男、20歲黃男涉嫌殺人、遺棄屍體，25歲林男涉嫌遺棄屍體，另全部均涉嫌傷害、恐嚇、強盜及私刑拘禁，有串證、滅證及逃亡之虞，將9人向法院聲請羈押，今經法官裁准羈押，楊姓少年交由少年法庭處理。

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