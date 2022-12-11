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帶環保杯買手搖「店員隨手1舉動」超崩潰！妹子氣哭：當一個經驗吧

▲▼麥當勞6門市使用環保杯現折5元搶先上路。（圖／讀者提供）

▲自備環保杯可折5元。（圖／讀者提供）

記者施怡妏／綜合報導

隨著環保意識抬頭，加上折扣5元的優惠，不少人都會隨身攜帶環保杯，就有一名網友指出，拿著心愛的環保杯去買手搖飲，但是店員卻把飲料品項的貼紙貼在杯子上，而且還是貼緊緊，不是浮貼，看到漂亮的杯子有膠黏在上面，心碎滿地，貼文一出，不少網友都有類似的經驗，還有人分享除膠小撇步。

原PO在Dcard發文，「店員小姐，這樣我真的好困擾啊」，帶著紫色的環保杯買手搖，晚上要洗杯子時，才發現店員把飲料品項的貼紙貼在杯子上，「但我已經碰水了，更不敢撕掉，好想哭，一個杯子也要8百多塊」，之前店員都會浮貼，或是不貼貼紙，第一次遇到貼在杯身的。

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後來原PO買了除膠劑，開始替杯子動手術，「我就用吹風機吹，用化妝棉沾卸妝水，再用護手霜，除得乾乾淨淨，但那個疤我用不掉了，不過還好沒有很明顯，我就當一個經驗吧，我的大象杯也是個歷經傷疤的孩子了」、「拜託飲料店店員以後不要再貼在杯子上了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的杯子被貼上貼紙。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，掀起網友討論，「要是我是店員，我才不敢貼在環保杯上，感覺很容易被客訴」、「超雷，這種貼紙超難撕」、「之前買飲料跟店員說不要貼杯子，貼杯蓋就好，結果他回我這樣他不會泡」。還有網友分享遇到天使店長的經歷，「這我也遇過，直接反應給店長，店家就直接賠我一個新的杯子，雖然店員傻傻的，不過至少他們處理態度我還滿意」。

然而，不少網友推薦原PO除膠的方式，「可以用卸妝油+海綿」、「用膠帶也可以把殘膠黏起來」、「如果你用吹風機吹完撕下來還是有殘膠的話，可以用橡皮擦擦喔！我都用這個方法，絕對乾乾淨淨沒痕跡」、「如果你要買除膠劑，記得選塑膠可以用的，不然塑膠碰到除膠劑，雖然貼紙可能撕下來了，但杯身碰到除膠劑的地方會被腐蝕到變成粗糙，而且黏黏的」。

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