夫年薪300萬想辭職考醫師！她心亂求助　7年醫：怎頭殼壞成這樣

▲原PO的丈夫想考醫師，因此發文求助網友。（示意圖／翻攝PIXABABY免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「現在心好亂…」一名人妻發文說，年薪300萬元的老公想辭去科技業，去考醫學系，如果你們遇到這種情況會怎麼做？對此，一名醫師表示，「身為已經當醫師7年的我，我會建議妳帶老公去照個腦部核磁共振，看看腦裡面是不是有長怪東西，怎麽頭殼壞成這樣。」

人妻10日在Dcard社交平台說，她28歲，老公30歲，目前剛結婚半年，沒有小孩，雙薪家庭，有2棟房正在繳貸款，一個月房貸大概8萬元，「房貸部分，他出6成、我4成，老公年薪大概300（萬），我大概200（萬）。」

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原PO表示，前陣子老公家人身體很不好，使得他經常出入醫院，也可能是這樣的原因讓他覺得醫生很偉大，於是前幾周，「他說有很重要的事情要和我說，總之就是他已經想好幾個月了，想要先辭職或留職停薪，去認真準備後醫系。」

原PO提到，老公說會給自己2年期限，如果2年內沒考上，會回到科技業，「其實我心裡真的非常不希望他去考，一來這樣全家收入落在我身上，老公是希望先把一間房賣掉（約可賣2500-3000萬左右），然後用賣掉的錢付第二間的貸款，這樣我就不用有壓力。」

▼原PO發文求助。（圖／翻攝Dcard）

原PO指出，另外，她覺得當醫生也不會比老公現在職業好，他還要當好幾年學生，這段期間可能都沒收入，然後畢業還要當實習醫生、住院醫生等等，等爬到主治醫生都不知道幾年過去；假如他沒考上，真的容易回科技業嗎？回去了可能要重新開始，空白履歷的2年，搞不好很難再進大公司。

「現在心好亂，老公跟我感情很好，他也說了，如果我真的很不想他去考，他可以放棄沒關係。」原PO說，但老公是真的想試看看，如果你們遇到這種情況會怎麼做呢？

對此，一名醫師在底下留言，「身為已經當醫師7年的我，會建議妳帶老公去照個腦部核磁共振，看看腦裡面是不是有長怪東西，怎麽頭殼壞成這樣。」

▼醫師回文。（圖／翻攝Dcard）



該醫師強調，行醫沒辦法帶來太多成就感的，「我只能說真正的醫療環境，跟他想像的絕對落差很大，負面能量會多到沒辦法享受救人的那種滿腔熱血，以上說法，我相信醫院的人大概99%都認同，認同我的請按讚。」

其他網友也紛紛說，「非常同意，負能量大於成就感，一個非理性家屬or病人就會把一天的心情給搞壞」、「科技業不是想回去就能回去的欸，他是不是誤會了什麼？我覺得為了現實考量...我會覺得別鬧了，正統醫學系要念6年欸，之後還要實習幹嘛的，還有時間陪老婆小孩？」