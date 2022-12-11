帕卡颱風估今生成！挑戰「首波寒流」10℃↓時間曝　4縣市大雨

▲熱帶低壓估今成颱，對台灣無直接影響。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第25號颱風「帕卡」（Pakhar）最快今天（11日）生成！中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預測12小時內有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。氣象專家吳德榮則提醒，周五晚強冷空氣南下，周六轉「極寒冷」，直接挑戰入冬首波「寒流」（台北氣象站≦10度）。

氣象局清晨對基隆市、台北市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▲▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）



氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區及桃園至雲林地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今天東北季風的強度會更強一些，各地溫度將比周六再低一點，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地區在18到20度；白天高溫北台灣約17到19度，中部及東部23到25度，南部及東南部則有25至28度，北台灣整天都較濕涼，其他地方早晚也偏涼。

氣象局指出，今天北部及東北部仍易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生的機率，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，北台濕涼微冷的天氣將持續至周三；周四氣溫略回升，仍多雨；周五晚強冷空氣南下，周六直接挑戰入冬首波寒流，全台漸轉乾冷，雖各國（歐、美、日）模式皆有類似模擬，發生機率亦因此提高，但理論上期末的資料存在較大不確定性，應持續觀察模式的調整。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周二東北季風增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲，北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大。



吳德榮說，周三冷空氣略增強，仍是北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷的天氣；周四至周五白天冷空氣減弱，氣溫略回升，仍是北、東有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；周五晚起入冬最強冷空氣南下，周六轉極寒冷，會冷到什麼程度？應密切觀察模式調整。

氣象局則表示，目前資料顯示，周六又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，不過資料仍在調整當中，請留意氣象局的最新預報。