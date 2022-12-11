寒流恐襲！全台急凍探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

▲廖于霆提醒要預防「寒害」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天（11日）提醒，7天之後，預報模式顯示有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低。氣象專家吳德榮也說，周六直接挑戰入冬首波「寒流」（台北氣象站≦10度）。

廖于霆表示，今天持續受到東北季風與冷空氣影響，迎風面的北部、東北部天氣不穩定，持續是陰雨天氣，中南部與花蓮以南天氣較好，是多雲時晴可見陽光的天氣型態，天氣穩定不太會下雨。

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▲▼今天仍是北部、東北部降雨為主。（圖／氣象局）

廖于霆指出，氣溫方面，台灣南北差異也滿大，北部、東北部白天高溫只有18度左右，整天感受濕涼；中南部與東南部白天高溫可來到24-26度，屏東更可來到28度左右，搭配不時露臉的陽光，人體感受上舒服許多。

廖于霆說，展望未來一周，台灣都受冷高壓與東北季風影響，天氣型態分布上持續是北部、東北部陰雨，中南部與東南部天氣相對穩定。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖于霆分析，氣溫方面則有高低變化，周日到周二北部、東北部高溫約17~18度，周三降到15-16度，周四、周五短暫回升到19-20度，周六後又呈現下降趨勢；至於全台低溫則差不多，周日到周二低溫大約15-17度左右，周三低溫降到15度左右，周四低溫短暫回升到18度，周五後又降到15度。

廖于霆提醒，未來較大變化可能出現在7天之後，預報模式顯示有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低，若成真在冬天來說是很正常的事；不過，因為還有幾天時間，預報有可能改變，只是若對於溫度比較敏感的朋友或行業，就要提早做好準備，預防寒害了。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，北台濕涼微冷的天氣將持續至周三；周四氣溫略回升，仍多雨；周五晚強冷空氣南下，周六直接挑戰入冬首波寒流，全台漸轉乾冷，雖各國（歐、美、日）模式皆有類似模擬，發生機率亦因此提高，但理論上期末的資料存在較大不確定性，應持續觀察模式的調整。