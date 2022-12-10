明低溫探16℃！北台灣整周濕涼　「更強冷空氣」來襲時間曝

▲未來一周將愈來愈涼、冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（10日）東北季風影響，北部及東北部降雨明顯，各地低溫普遍在16至19度。中央氣象局表示，明（11日）東北季風的強度會更強，各地溫度將再下降，未來一周持續在東北季風環境下，冷空氣一波波南下，天氣會愈來愈涼、冷，目前預估下周六（17日）會有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強。

氣象局指出，11日東北季風的強度會更強一些，各地溫度將比今天再低一點，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方在18到20度，白天高溫北台灣約17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東則有25至28度，北台灣整天都比較涼，其他地方早晚也偏涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

降雨方面，北部及東北部仍容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方及落石，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴。

氣象局預估，下周一、下周二（12日、13日）北部及東北部持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴；下周三（14日）至下周四（15日）清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼、冷以外，其他地方溫度也會下降，特別是中部局部地方的高溫也只有20度。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

到了下周四白天到下周五（16日）東北季風會稍微減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼。另外，下周三至下周五北部及東北部降雨機率仍高，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢仍明顯，東部及東南部地區有也局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

氣象局提醒，目前資料顯示下周六（17日）又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，且當天東北季風會再增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地方早晚也涼，基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完