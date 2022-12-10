食品遭禁輸陸！食藥署專線加班協助業者補件「目前進線2通」

▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

台灣食品因為註冊問題遭中國大陸禁止輸入事件連環爆，近期在水產品之後，今天又確認酒類、飲料部分品項遭禁止銷陸。食藥署設置專線協助業者補件，並且緊急請服務人員在休假日加班接聽電話，但統計目前僅進線兩通。

近期台灣多項食品遭中國大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署食品組副組長鄭維智指出，以食品分類來看，水產品目前有887件暫停進口，僅有1件註冊有效，另有2件註銷，是遭暫停項目當中最多的，另飲料類有123件暫停進口、230件註冊有效、2件註銷，糖果餅乾類110件暫停進口、128件註冊有效。這三類是其中大宗，另外還有調味品、酒類等項目。

食品藥物管理署針對輸中國大陸食品生產企業推薦註冊設有諮詢專線0809-099-908，鄭維智表示，過去兩天陸方連續公布遭禁清單，今天雖是休假日，食藥署已經緊急請服務人員接聽電話，整天下來總計進線2通電話，詢問的問題包含「要怎麼補件」以及「補件有無期限」。

鄭維智說明，補件方面食藥署會協助業者完整填寫，包含向成功註冊業者瞭解如何填表，也再持續與陸方瞭解註冊補件問題；至於期限方面則沒有設限，只要補件就會協助遞交。該專線從周一到周日，每天早上9點到下午6點都會有人接聽，希望有需要的業者多利用。

▲▼台灣產品遭大陸暫停進口，行政院說明相關因應措施。（圖／行政院提供）