食品遭禁達2409件！最新數據曝這3類占大宗　詢問陸方皆「已讀不回」

▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

近期台灣多項食品遭中國大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，到今天為止總計提交3232件的補件資料，有2409件不合格，約74.5%遭禁。其中以水產品暫停887件最多，另飲料類佔123件、餅乾類110件，三類為大宗。食藥署晚間表示，陸方對台標準與其他國家不同，且未核准理由說詞不明確，經詢問也都已讀不回。

中國大陸要求全世界所有輸銷中國大陸之食品生產、加工、貯存企業須向中國大陸海關總署申請註冊。我國相關業者雖有進行補件，但本月8日傳出魷魚、秋刀魚、午仔魚等多項水產品業者遭暫停輸中，9日又進一步得知酒類、飲料類產品也受影響。

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▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）

食藥署食品組副組長鄭維智說明，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

鄭維智指出，以食品分類來看，水產品目前有887件暫停進口，僅有1件註冊有效，另有2件註銷，是遭暫停項目當中最多的，不過887件中有782件是8月31日前就遭暫停，本波12月8日新增受影響為105件。

另飲料類有123件暫停進口、230件註冊有效、2件註銷，糖果餅乾類110件暫停進口、128件註冊有效。這三類是其中大宗，另外還有調味品、酒類等項目。

▲台灣產品遭大陸暫停進口，行政院說明相關因應措施。（圖／行政院提供）

鄭維智也提到，中國大陸的食品註冊規範針對全世界，但是對台灣業者明顯不公，第一是申請期限，其他國家到2023年6月30日，但台灣是今年6月30日，第二是填報方式，台灣必須書面申請，其他國家則是線上申請。

此外，中國在本年8月1日及12月9日通知審查結果，未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確說詞。食藥署數次通聯中國，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，中方均已讀不回，不予回應。

食藥署重申，會透過跨部會合作機制，全力協助業者完成輸中註冊程序；並持續透過海峽兩岸食品安全協議窗口，呼籲中國提供充分資訊並建立諮詢窗口，以維護雙方輸銷權益。

不過，如果仍持續遭遇不予回應的對待，食藥署要如何協助業者？鄭維智表示，除持續向中方通話，另也透過世界貿易組織（WTO）提出特定貿易關切，申訴進口食品管理規定為貿易障礙，因為註冊程序不透明、核准理由也不明確等，不會放棄任何可能性。

此外，鄭維智指出，國內還是有業者註冊成功，例如糖果餅乾類就有不少，將向業者瞭解如何填報，再提供需補件業者參考，業者填報也必須再次檢查，寫清楚完整。

▲▼台灣產品遭大陸暫停進口，行政院說明相關因應措施。（圖／行政院提供）