Uber被超車！乘客衝下車揍人　司機苦勸：別這樣...40秒殘暴畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區10日清晨發生一起街頭打人案，一行約4人的男子疑喝完酒後叫了Uber，行經中清路時遭一輛白色轎車超車，沒想到運將都還沒發火，車內的4人卻率先發難，趁著雙方停等紅燈時，衝下車對白車駕駛黃姓男子一陣痛毆。警方表示，已接獲黃男報案，經初步勘驗行車紀錄器，全案朝傷害、妨害秩序等罪方向偵辦，將通知涉案人到案說明。

根據行車紀錄器畫面顯示，車主行經中清路時，一輛白色轎車打了方向燈從快車道切入中線超車，引起車內乘客不滿，紛紛起鬨要下車教訓白車駕駛，雙方停等紅燈，一名中年男子直接下車衝往白車，此時其他乘客嘻笑「他真的下車了」，但駕駛則一直好言相勸「不用這樣啦」。

中年男子敲了白車副駕駛車窗後，身穿藍色上衣的白車駕駛也下車，雙方相互叫陣一會後，中年男即掄起拳頭往藍衣男狂揍，中年男其他2名同夥見狀，也立刻下車助陣；藍衣男躲回車內，中年男竟也跟著鑽進去，隨後又回到車外並對著藍衣男猛踹，最後中年男回到後方車輛，但他仍怒氣難消，嘴裡不斷碎唸「幹XX」、「欠打嘛」，施暴過程約40秒。

▲中年男衝下車毆打身穿藍色上衣的白車駕駛。（圖／截取自記者爆料網）

▲▼白車超車引起後車乘客不滿；中年男朝白車駕駛拳打腳踢。（圖／截取自記者爆料網）

轄區第五警分局表示，這起案件發生在今日清晨6時40分許，被害人黃姓男子已經報案，並提告傷害罪。

警方調查，本段監視器畫面的車主為Uber司機，今清晨前往北區接載約4名乘客，行經中清路時疑發生行車糾紛，衍生暴力事件；初步勘驗行車紀錄器內容，中年男子以徒手、腳踢造成黃男有擦挫傷，將循線通知涉案人說明，以釐清案情，訊後將依法送辦。