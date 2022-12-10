蓋司法大樓要拆華山貨物月台　民團疾呼保存「讓不義遺址更完整」

▲華山站貨物月台因新司法大樓工程面臨拆遷命運。（圖／翻攝Rail News 鐵道情報）

記者李姿慧／台北報導

台灣高等法院與台北地院將遷建北市華山司法園區，12月7日動工，該區位北市最後一座日據留存至今的鐵道車站「華山車站」舊址，車站本體被列「不義遺址」得以登錄歷史建築保存，不過華山站部分貨物月台卻面臨拆遷，文化團體疾呼保存月台讓不義遺址更完整。

華山站貨物月台和車站1937年設立，一度成為台灣最大貨運站，擁逾30條股道，流通貨物包括專賣品、水泥、軍公教補給品等大宗貨品，會直接將貨車調至倉庫前、甚至工廠中。其餘雜項貨物便在貨運月台裝卸，有蔬果、日用品、甚至家禽家畜。華山站貨運支持了台北都會區繁榮的產業、民生經濟。

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而華山站貨運月台位居轉運介面核心，是最能紀念整個場站機能的構造物，更是台灣唯一「櫛形」月台，全長分為5段，每段約40公尺，每段月台鄰接不同條軌道，方便各批貨車獨立作業和提升裝卸效率，如今卻因高等法院及台北地院遷建，具歷史重要角色的貨物月台面臨被拆遷命運，文化團體發起搶救行動。

台灣交通文化資產保存學會表示，2009年有民間團體提報華山車站為法定文化資產，當時已是台北市僅存於現地之日本時代火車站建築，卻因建築樣式不夠具特色而被判定「無價值」，同年蒸機加煤台被拆除。2010年左右，櫛形月台5段當中的1段半被拆除。2019年時，隨著產業文化資產意識漸漸抬頭，加上華山曾是押送最早一批前往綠島政治犯的起運站，而有「不義遺址」身分加持，終獲登錄為歷史建築。但登錄僅涵蓋站房本體，隨後月台所在基地規劃為司法園區，計畫保留櫛形月台局部邊緣，其餘部分則拆解後異地保存。

▲華山站貨物月台因新司法大樓工程面臨拆遷命運。（圖／翻攝Rail News 鐵道情報）

台灣交通文化資產保存學會表示，就機能地位而言，該月台位居台灣最大貨運站轉運核心，在產業上具重大紀念意義；就形制而言，華山站貨物月台有全台灣唯一的「櫛形」設計，具稀少性。如今台鐵貨運式微，台北車站周遭倉庫等貨運服務設施幾乎拆除殆盡，月台再不妥善處置，曾經輝煌的鐵路貨運記憶將永遠自市民視線淡出。

學會呼籲，應重新評估司法園區規劃，擴大保存範圍，甚至將早些年輕忽下拆除的部分復原。藉由具體的保存，讓不義遺址更加完整，也讓華山站所能呈現的價值更立體多元。

台灣交通文化資產保存學會理事長古庭維強調，華山站貨物月台部分保留，部分拆遷異地保存，但異地保存失去了文化保存意義，月台與車站的相對位子有其意義，既然該區未來規劃設置司法大樓新建築，依現在建築設計能力，應有很多方法可以同時保存貨物月台，應該先以保存月台為前提來設計建築，而不是先設計建築後發現與月台有牴觸就要拆除，盼能重新評估規劃，讓貨物月台完整保留下來。