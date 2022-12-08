　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲南港一所幼兒園涉及虐童，教育局調查報告出爐。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

記者楊惠琪／台北報導

台北市南港區一所私立準公共化幼兒園日前爆發虐童案，兩名幼兒園女老師分別對3歲男童、2歲女童，甩巴掌、掐頸部，又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地。台北市教育局調查報告今（8日）出爐，認定兩名虐童老師不當管教，且情節重大，依《兒童及少年福利與權益保障法》移送社會局，要求從重處分，並對幼兒園處以停招6個月處分。

北市議員鍾小平接獲家長陳情，11月8日召開記者會踢爆園方與老師虐童事件，兩名家長出面控訴，呂姓老師對3歲男童甩巴掌、脫褲子懲罰；另一名黃姓老師更對哭鬧的2歲女童，先是掐脖、又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地，無視女童嚎啕大哭，現場也沒有其他老師制止，控訴園方嚴重疏失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市教育局經過近一個月訪查相關人員，今（8日）公布調查結果，認定呂師及黃師不當管教部分，實屬情節重大情事，確實違反《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，將移請社會局依權責從重處分，教育局後續也將針對此調查報告，開會討論是否將兩名施暴老師提報全國不適任教師系統，一旦提報，將在幼教界永不錄用。

調查報告並指出，該園所師生比嚴重不足、2歲專班與其他年齡混齡併班等情形，依據《幼兒教育及照顧法》規定處以停招6個月處分。此外，園方未制定相關調閱辦法，任由家長自行操作與翻拍，也要求該園制訂「錄影監視系統影音資料處理利用及調閱辦法」，與加強教保服務人員輔導管教及親師溝通知能。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休
獨／烏鴉被抓…蘭小明回應了！　爆和牛餐廳被潑蟑螂
IKEA絕版品出清！　下殺4折起
能寄杯！　超商「33元特大杯美式」連3天搶
快訊／警大校長陳檡文出入招待所　懲處出爐
不是梅西、姆巴佩　本屆世界盃FIFA認證「最強射門」是他
阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現容顏　站立家人幫穿衣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

修訂活魚運搬船管理辦法出爐　漁民批擾民增成本醞釀抗議

12星座「曖昧模糊更有魅力」！一周運勢一次看　處女遇到好聊對象

幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

市民看過來！機車定檢率82.7%六都第一　台中推定檢抽13萬好禮

美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」　居民脫罩解放慶祝

天降橫禍！塑膠袋纏繞集電弓　普悠瑪號一度卡途中「延誤32分」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

修訂活魚運搬船管理辦法出爐　漁民批擾民增成本醞釀抗議

12星座「曖昧模糊更有魅力」！一周運勢一次看　處女遇到好聊對象

幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

市民看過來！機車定檢率82.7%六都第一　台中推定檢抽13萬好禮

美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」　居民脫罩解放慶祝

天降橫禍！塑膠袋纏繞集電弓　普悠瑪號一度卡途中「延誤32分」

買現宰活雞「比別隻重很多」！他剖肚後傻眼：被撐死的

快訊／出入88招待所被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

嘉大創神秘群組拉出7連勝　「天王山之戰」強碰台體遭中斷

美女律師跟配偶連吵2天！「怒把刷卡額度調最高」網：看了就解氣

亞灣區5年內新屋每坪登40萬　高市府再推2.0計畫衝建設

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

保母汪夢中被吵醒崩潰　「眼神失去靈魂」笑翻千人：拍攝者不救

吃鍋季到了！中山329元平價吃到飽　5種肉肉、自助蔬菜區無限供應

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

結婚3年「才知婆婆爽拿5萬」　老公1句讓她心死

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

「廖科溢是誰？」PTT喊婆媽殺手：帥、口才好

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

妻聽不懂「面速力達母」　夫傻眼求助

更多熱門

相關新聞

黃偉哲宣布兩所非營利幼兒園開幕

黃偉哲宣布兩所非營利幼兒園開幕

台南市12月初接連有2所新設的非營利幼兒園開幕，提供2-5歲幼童就讀，一所是南科園區內的「聯苑員工子女非營利幼兒園」，可招收212位幼生；另一所則是安南區的「台南市中信員工子女非營利幼兒園」，可招收108名幼生。非營利幼兒園在政府與民間的共同努力下，用優質且平價的教保服務，替父母減輕育兒的負擔。

小桃子母解剖痕淚崩　議員緊咬社會局

小桃子母解剖痕淚崩　議員緊咬社會局

獨／小桃子母批社會局不積極　中市府回應了

獨／小桃子母批社會局不積極　中市府回應了

3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　這3天是危險期

3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　這3天是危險期

鎖定少子化議題　豪宅一哥2.75億買下西屯幼兒園

鎖定少子化議題　豪宅一哥2.75億買下西屯幼兒園

關鍵字：

幼兒園虐童南港台北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面