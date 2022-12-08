幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

▲南港一所幼兒園涉及虐童，教育局調查報告出爐。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

記者楊惠琪／台北報導

台北市南港區一所私立準公共化幼兒園日前爆發虐童案，兩名幼兒園女老師分別對3歲男童、2歲女童，甩巴掌、掐頸部，又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地。台北市教育局調查報告今（8日）出爐，認定兩名虐童老師不當管教，且情節重大，依《兒童及少年福利與權益保障法》移送社會局，要求從重處分，並對幼兒園處以停招6個月處分。

北市議員鍾小平接獲家長陳情，11月8日召開記者會踢爆園方與老師虐童事件，兩名家長出面控訴，呂姓老師對3歲男童甩巴掌、脫褲子懲罰；另一名黃姓老師更對哭鬧的2歲女童，先是掐脖、又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地，無視女童嚎啕大哭，現場也沒有其他老師制止，控訴園方嚴重疏失。

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台北市教育局經過近一個月訪查相關人員，今（8日）公布調查結果，認定呂師及黃師不當管教部分，實屬情節重大情事，確實違反《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，將移請社會局依權責從重處分，教育局後續也將針對此調查報告，開會討論是否將兩名施暴老師提報全國不適任教師系統，一旦提報，將在幼教界永不錄用。

調查報告並指出，該園所師生比嚴重不足、2歲專班與其他年齡混齡併班等情形，依據《幼兒教育及照顧法》規定處以停招6個月處分。此外，園方未制定相關調閱辦法，任由家長自行操作與翻拍，也要求該園制訂「錄影監視系統影音資料處理利用及調閱辦法」，與加強教保服務人員輔導管教及親師溝通知能。