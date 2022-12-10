回應家長需求！台北市2歲專班再增21班、336名

▲北市在112學年將增設2歲專班21班、336名。（圖／記者楊漢聲翻攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

為瞭解幼兒家長對台北市學前教育服務滿意度，北市教育局委託調查1.1萬份有效問卷，發現滿意度分數高達92.2分，北市教育局今（10日）表示，為回應家長殷切需求，112學年在2歲專班將再增21班、336名，包括公立幼兒園240名、非營利幼兒園96名。

北市教育局為瞭解幼兒家長對北市學前教育服務滿意度，委託台北市立大學民意與政策研究中心進行調查，調查對象為北市公立、非營利、準公共及私立幼兒園2到6歲家長，調查方式採線上問卷調查，透過問卷調查來瞭解本市家長對各類型幼兒園所提供各項服務（如：衛生安全、教保活動、環境設備、親職教育及行政支援等）整體滿意情形。

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北市教育局表示，經過彙整後，有效問卷數為1萬1320份，調查結果滿意度分數高達92.2分，而不同類型幼兒園家長對各項教保服務滿意度均達90分以上，顯示家長對北市幼兒各項教保服務的高度肯定，也作為北市學前教育政策規劃及推動參考。

教育局指出，根據《幼兒教育及照顧法》規定，幼兒園2歲以上未滿3歲幼兒，採專班招收，由於市民大多反映2歲專班缺額尚有不足，目前111學年度2歲公共化教保服務比例已達66%，教育局盤點後規劃，在112學年度於公立幼兒園增加2歲班15班240名，包含新設及調整班級數，在非營利幼兒園則增設2歲班6班96名，共增設21班336名，以符應家長殷切需求。