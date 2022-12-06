　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂追宮廟正妹不甩保護令　2小時狂打85通電話！高雄男被押了

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄宮廟正妹遭男子狂追跟蹤打電話，不堪其擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（34歲）「煞」到在知名宮廟上班的正妹娃娃（化名），從今年6月起不斷以打電話、盯梢、尾隨等方式狂追，娃娃不堪其擾，申請保護令要求黃男不得靠近她，黃男惱羞成怒，跑到宮廟痛罵娃娃，並繼續以電話疲勞轟炸，曾經半夜2個小時內打了85通，讓娃娃幾乎快「花轟」，只好報警抓人，檢方今（6）日偵結，依違反跟蹤騷擾防治法將黃男起訴，並移審法院裁定羈押。

檢方指出，黃男從今年6月起，2個月內就打了上百通電話追求娃娃，後來更以盯梢、守候、尾隨等方式來追，娃娃為了躲他，還改變上下班行車路線，但還是無法阻止黃男的瘋狂追求。

不堪其擾的娃娃在今年8月向法院聲請跟騷保護令獲准，要求黃男禁止對她監視、觀察、跟蹤或探聽行蹤，也不准以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近她的工作、經常出入或活動的場所，並遠離場所至少200公尺，更不可以對她警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作，甚至也禁止不得以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對她進行干擾，為期2年。

黃男收到保護令後惱羞成怒，竟然變本加厲，今年9月9日就跑到娃娃工作的宮廟痛罵她，後來更用公共電話猛打電話騷擾娃娃，誇張的一次在半夜的2個小時內狂打85通，明顯違反保護令。

警方接獲報案後將黃男逮捕到案、移送，檢方偵訊時，黃男坦承犯行，檢方認為他犯罪事證明確在今日偵結，依違反跟騷法將黃男提起公訴，並移審法院裁定羈押。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快卡位！　2023元旦第一道曙光「時間地點出爐」
教召規模擴大！明年多徵7000人　薪資也增加
快訊／高虹安爆「小兔帳本」　北檢2大聲明回應
全台最慘！　星宇航空「開航3年虧111億」
安以軒百億尪涉83罪！　身穿黑西裝出庭
獨／台中「小桃子」今解剖　母淚崩喊：希望保母
大家都在看！　今日最熱門「10大新聞」懶人包
吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！　崩潰半夜偷哭
LIVE／王力宏復出時間點曝光！　高虹安弊案破口她交「小兔帳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

14年前碧砂漁港浮屍案　警靠1條項鍊...助「A067無名女屍」回家

高雄通緝犯隨身帶「手榴彈」　鑑識結果出爐...軍警全傻眼

他罵「恐龍法官」當庭潑水恐嚇被車撞　不服判決暴走罪加一等

後車箱沒關沒開！遇臨檢逃逸　5分鐘被逮「這身分曝光」車上還有毒

擅停私人土地遭上鎖　騎士google密技破解！地主傻眼提告

高虹安前辦公室主任傳交帳本、夫是檢察事務官　北檢兩大聲明回應

LINE吵架見面談判！貨運司機43秒被麵包刀捅死　莽同事判13年

狂追宮廟正妹不甩保護令　2小時狂打85通電話！高雄男被押了

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

14年前碧砂漁港浮屍案　警靠1條項鍊...助「A067無名女屍」回家

高雄通緝犯隨身帶「手榴彈」　鑑識結果出爐...軍警全傻眼

他罵「恐龍法官」當庭潑水恐嚇被車撞　不服判決暴走罪加一等

後車箱沒關沒開！遇臨檢逃逸　5分鐘被逮「這身分曝光」車上還有毒

擅停私人土地遭上鎖　騎士google密技破解！地主傻眼提告

高虹安前辦公室主任傳交帳本、夫是檢察事務官　北檢兩大聲明回應

LINE吵架見面談判！貨運司機43秒被麵包刀捅死　莽同事判13年

狂追宮廟正妹不甩保護令　2小時狂打85通電話！高雄男被押了

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

高爾宣升格「雙寶爸」超慌張　天天跑醫院餵藥失眠一週！

腦中風搶救+居家復健　屏東基督教醫院團隊無縫接軌

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

14年前碧砂漁港浮屍案　警靠1條項鍊...助「A067無名女屍」回家

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

傳美擬售台百枚MSE愛國者飛彈　外交部未證實

屏東萬丹隱藏版美食！胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

才住4個月就被趕走！女怒告房東求償2萬　真相反轉打臉了

社會熱門新聞

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

正妹練舞遭網紅性侵　經紀人曝鐵證GG

女友與麻吉溜滑梯上合體　男遭控性侵獲無罪

民宿員工領議會助理費　花蓮副議長收押

高雄球棒隊狠砸車影片曝！網友：光聽聲音就嚇死

撞飛路肩貨車駕駛致死　肇事男判拘59天

女主播宮鬥意外曝月薪！她遭記9大過解雇怒告

北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看世足

「你老公是3秒射」小三IG嗆聲　醫師娘崩潰怒告

基隆4路口科技執法　這路口抓312件最多

高虹安前辦公室主任傳交帳本　北檢兩大聲明回應

130個便當遭棄單　業者報案驚見多店受害

女友帶娃上門復合　他結婚20年後驗DNA崩潰

狂查「豆花妹+網紅」個資！三重警被記2小過

更多熱門

相關新聞

新莊宮廟「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

新莊宮廟「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

新北市新莊區4日晚間8時許，一間宮廟未經許可上街遶境，行經新知一路、福慧路口，因陣頭聚集且喧嘩吵鬧、施放鞭炮，被警方口頭制止，其中2名陣頭成員不服出手推擠警員，遭警方開12槍喝止。警方最後將2人帶回，全案依妨害公務罪嫌帶回偵辦。

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

正妹想挽回男友　求助神棍被騙上床8次

正妹想挽回男友　求助神棍被騙上床8次

她吃辣被嗆劇烈一咳竟肋骨斷4根　醫列危險族群當心了

她吃辣被嗆劇烈一咳竟肋骨斷4根　醫列危險族群當心了

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解！網一看懂了

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解！網一看懂了

關鍵字：

宮廟正妹保護令2小時85通電話芭比Q了

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面