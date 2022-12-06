狂追宮廟正妹不甩保護令　2小時狂打85通電話！高雄男被押了

▲高雄宮廟正妹遭男子狂追跟蹤打電話，不堪其擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（34歲）「煞」到在知名宮廟上班的正妹娃娃（化名），從今年6月起不斷以打電話、盯梢、尾隨等方式狂追，娃娃不堪其擾，申請保護令要求黃男不得靠近她，黃男惱羞成怒，跑到宮廟痛罵娃娃，並繼續以電話疲勞轟炸，曾經半夜2個小時內打了85通，讓娃娃幾乎快「花轟」，只好報警抓人，檢方今（6）日偵結，依違反跟蹤騷擾防治法將黃男起訴，並移審法院裁定羈押。

檢方指出，黃男從今年6月起，2個月內就打了上百通電話追求娃娃，後來更以盯梢、守候、尾隨等方式來追，娃娃為了躲他，還改變上下班行車路線，但還是無法阻止黃男的瘋狂追求。

不堪其擾的娃娃在今年8月向法院聲請跟騷保護令獲准，要求黃男禁止對她監視、觀察、跟蹤或探聽行蹤，也不准以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近她的工作、經常出入或活動的場所，並遠離場所至少200公尺，更不可以對她警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作，甚至也禁止不得以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對她進行干擾，為期2年。

黃男收到保護令後惱羞成怒，竟然變本加厲，今年9月9日就跑到娃娃工作的宮廟痛罵她，後來更用公共電話猛打電話騷擾娃娃，誇張的一次在半夜的2個小時內狂打85通，明顯違反保護令。

警方接獲報案後將黃男逮捕到案、移送，檢方偵訊時，黃男坦承犯行，檢方認為他犯罪事證明確在今日偵結，依違反跟騷法將黃男提起公訴，並移審法院裁定羈押。