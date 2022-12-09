騷擾前女友挨告「深夜行刑式開槍」情侶中彈倒地　惡男下場曝

▲三重槍擊案，男子不滿前女友另結新歡，持槍埋伏射擊。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者翁子皓／新北報導

新北高姓女子與林姓男子分手後，另與王姓男子交往，不料卻屢遭林男騷擾，她不堪其擾，提告並申請保護令，沒想到，今年5月11日，她與男友在自家門外，遭林男近距離開槍，幸送醫搶救後無生命危險。新北地院近日審結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處林男有期徒刑16年。

林男不滿前女友高女分手後另結新歡，屢屢騷擾高女，遭高女申請保護令，他收到法院的調查通知書後，竟深夜持槍埋伏在高女新北市三重區住處，見高女與男友王男出現後，上前與兩人發生口角爭執，情緒激動之下，面對面朝王男胸口開槍，導致王男右手摀住胸口坐倒在地。

林男將槍口轉而對準坐在機車上的高女頭部，近距離連扣2次扳機，但因卡彈未能擊發，此時見高女機車上起身驚叫，趕緊重新上膛，朝高女頭部近距離開1槍，卻被高女低頭閃過，他見高女蹲在地上，以站姿開槍擊高女左腿，不顧高女哀叫，又朝高女頭部近距離扣2次扳機，但因卡彈而未擊發。

王男見林男又重新上膛，為了保護心愛的女友，竟奮力起身奪槍，過程中遭林男開2槍，但都被他幸運躲過，經歷一番拉扯，王男成功奪下林男的手槍。林男見武器遭奪，不敢逗留，騎上機車火速逃離現場，之後被警方循線逮捕。王男送醫後，被診斷出有創傷性血胸，高女則有左側膝部脛骨粗隆非移位開放性骨折、疑左側髕骨韌帶部分受損，兩人經醫治後，都沒有生命危險。

法官認為，林男接獲家事法庭調查通知書，不知理性處理，竟持槍前往高女住處樓下，又因一時口角衝突，即起殺意，持槍分別對王男、高女胸口、頭部射擊，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處林男有期徒刑16年，本案仍可上訴。