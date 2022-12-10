美將增強軍援烏克蘭　阻止俄羅斯伊朗發展軍事關係

▲白宮國家安全會議發言人柯比表示，美國將再提供烏克蘭2.75億美元軍援，以強化空防和擊落無人機。圖為海馬士多管火箭系統。（圖／翻攝自維基百科）

中央社基輔9日綜合外電報導

美國今天宣布再提供烏克蘭新的軍事援助，並矢言阻礙俄羅斯與伊朗發展關係。英國使節指俄羅斯尋求以前所未有的軍事支援來交換數以百計的彈道飛彈。

路透社報導，針對西方指控俄羅斯使用伊朗無人機攻擊烏克蘭目標，伊朗和俄羅斯雙雙否認。

烏克蘭能源基礎建設一再遭俄羅斯攻擊後，烏克蘭官員今天警告整個冬季將出現電力短缺情形。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，華府對伊朗與俄羅斯間「深化和急速發展的防禦夥伴關係」深感憂慮，將致力阻礙這種關係，包括無人機在內。

他說，美國將再提供烏克蘭2.75億美元軍援，以強化空防和擊落無人機。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）說，伊朗之前已運送數以百計的無人機給俄羅斯，俄軍已在烏克蘭戰事中使用這些無人機。

她告訴記者：「俄羅斯現正嘗試取得更多武器，包括數以百計的彈道飛彈。」「俄羅斯將提供前所未有等級的軍事和技術支援作為交換。」

伊朗和俄羅斯駐聯合國代表未立即回應置評的要求。