以為釣到金龜婿　傻爸狂丟2200萬元投資！軟男裝科技新貴專騙熟女

▲趙男以結婚為前提和張女交往，把父女倆騙得團團轉。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

趙姓男子透過交友軟體結識張女，謊稱自己是電信公司副總、律師，先後以投資、周轉等理由，從張女和張女父親身上拿了2212萬多元，直到張父到趙男家才得知被騙，氣得提告求償。

根據判決書內容，趙男2014年認識多金的張女後，就打造自己科技新貴的人設，隱瞞已婚身分開始和張女「以結婚為前提」交往，並騙稱有員工低價認股福利，讓張女、張父陸續投資1800萬元。

趙男偶爾會不時假裝發放紅利，讓張父女以為有甜頭，後續又以要錢周轉、父親過世須辦喪禮等理由，向張父女借款417萬多元。

張父在2018年4月1日到趙男住處找他，發現趙父根本還健在，才讓他驚覺被騙，一問之下發現趙男根本沒在電信公司工作過，入股分紅等也全是幌子。

趙男在與張女交往時，又在交友軟體認識陳姓熟女並劈腿，並於2017年3月至10月間，以阿嬤過世、母親開刀、父親出車禍等理由進行詐騙。

更誇張的是，趙男在2018年假扮成律師身分，向陳女告知趙男因病過世，遺產要留給陳女，再用過戶費用及稅捐等理由騙錢，陳女總共被騙105次，金額累積高達789萬2735元。

士林地院法官依詐欺罪分別判趙男3年8月、1年6月徒刑，他本身月薪2萬8千元，但數年間騙走2女共3千萬元，應賠償張父女1392萬多元、陳女789萬多元，可上訴。