OL「每天6點打卡下班」遭主管關切　網怒：不準時要給加班費？

▲女子準時下班被主管關切。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

準時下班錯了嗎？中國江蘇南京有一名孫姓女子，習慣做完工作後，在表定的下班時間離開公司，沒想到被主管關切，收到主管傳來的訊息，要她以後不能準時離開，讓她覺得莫名其妙，消息一出掀起熱議。

根據《山海視頻》報導，孫女是公司的基層職員，公司早上9點半上班，晚上6點下班，當天她已經做完工作，像往常一樣6點下班，卻收到主管的訊息，畫面中可見，主管要求：「妳以後晚上下班別踩點走好不好，每天6點就聽到妳開門聲，妳肯定6點不到就關機了」，她強調自己沒關機，主管則進一步解釋：「我的意思是妳不要踩著點走」，對此她反駁：「我留下來也沒飯吃啊！」結果主管依然堅持，禁止她6點整一到就走人，「妳可以6點零幾分走啊」。

▲主管要求女子不能準時下班。（圖／翻攝自山海視頻）

女子覺得這樣的要求有點離譜，透露她應徵的工作是一般職員，事情不是很多，每天下班前都可以完成，因此主管禁止準時下班，讓她無法理解。

事情在網路引發一陣討論，網友紛紛砲轟：「怎麼著，不準時下班那不是加班嗎？給加班費嗎？」、「不應該踩點下班，應該踩著主管的頭下班」、「離譜，工作都做完了，而且已經到下班點了，還待在那幹啥」、「可笑的是，這已經成了常態了」、「下班時間不下班怎麼的，要在公司給老闆守靈？」、「真的要好好的整頓一下職場了」。

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