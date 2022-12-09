幫尪買啤酒！她順手買3張刮刮樂「竟中765萬」...第一反應曝

▲5寶媽隨手買刮刮樂中了25萬美元（約新台幣765.6萬元）。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

美國一名5寶媽覺得自己的運氣很差，因此停止了一段時間都沒去買刮刮樂，幾周前外出幫丈夫買啤酒時，一個轉念就買了3張刮刮樂，沒想到中了25萬美元（約新台幣765.6萬元），讓她相當不可置信。

根據《每日鏡報》報導，馬里蘭州巴爾的摩的35歲5寶媽伊莎貝爾（Isabel Sandoval）常常玩刮刮樂，但因為多次都沒有中獎，認為自己運氣很差，因此停止買了一段時間；近日她外出幫丈夫買啤酒時，突然一個念頭，又跑去買了3張刮刮樂，沒想到竟中了25萬美元（約新台幣765.6萬元）。

伊莎貝爾馬上將此事告訴丈夫、5個孩子以及媽媽，她開心地說，「實際上我有一段時間不玩了，因為我贏的不多，那天因為丈夫一整天都很忙，所以我去幫忙買啤酒，而在朋友建議下，順手買了3張刮刮樂，當時還跟朋友說『這不適合我』，沒想到竟幸運中獎。」

伊莎貝爾回想，刮完的當下就知道中獎了，但真的不敢相信眼前所看到的。她透露，計劃把部分獎金幫忙住在墨西哥的母親，並且將剩餘的獎金存下來。

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