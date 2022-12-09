春節有望重啟小三通？王必勝下周二視察金門檢疫「為恢復做準備」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

小三通有望春節前重啟？中央流行疫情指揮中心今（9）日晚間宣布，指揮官王必勝將於13日將前往金門視察當地防疫暨恢復兩岸小三通防疫業務。王必勝受訪表示，此行主要是視察離島防疫，因為近期中國疫情升高，若開放小三通一定要確保醫療、檢疫量能充足，這是「為恢復正常生活做準備」的一環。但是否春節前就可以開放小三通，王必勝則語帶保留說「這不是我能決定的」。

國內在2020年爆發新冠疫情之後嚴守邊境，金廈小三通也中斷，雖然國內已經在10月13日邊境解封，入境旅客免隔離，明起更將取消入境人數限制，但小三通遲遲沒有恢復。

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陸委會主委邱太三今年10月曾表示「小三通會開但要找適當時機，過年也是一個很好的時間點」。王必勝下周前往金門視察，其中一項主軸就是恢復兩岸小三通防疫業務，是否意味春節前將重啟？

王必勝晚間受訪時急忙否認，他說，此行主要是因為最近中國疫情升高，要看看離島防疫量能，假設未來如果小三通要開，也會遭遇防疫問題，因為當地量能比較小，如何中轉等，都還是要先規劃，到現地去看看同時也和金門縣政府商量一下「這是在評估的階段」。

王必勝說明，因為小三通是從廈門到金門，再轉飛機回台，假設旅客在中途有症狀，需要留在金門篩檢，如果確診則需要居家照護，這些人在金門應該沒有住所，當地雖然有加強版防疫旅館但數量不多，應該要如何留置，還需要實際到現場看，「這些都要先想好，不要到時候手忙腳亂」。

但小三通在春節前可能有一波需求，被問及開放時間點如何評估，春節前是否有可能？王必勝則說不知情「這超出我職務範圍，不是我能夠決定的」。王必勝解釋，開放時間點還有很多面向要評估，不是只有防疫，陸委會也會詢問指揮中心的防疫意見，所以想說去親自去現地看一下，會比較清楚該做什麼準備，也需要時間來處理。

指揮中心今晚間發布「視察金門地區防疫暨未來恢復兩岸小三通防疫業務」採訪通知，王必勝將於12月13日到金門視察，包含金門醫院、金門縣水頭港通關檢疫作業、小三通入境旅客動線及檢疫作業、有症狀旅客之交通接駁、國人返國接種COVID-19疫苗作業、因應小三通復航之確診個案收住等。