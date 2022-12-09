數位牙科新境界　全國唯一國產牙科醫材教學訓練中心揭牌

▲成大醫學院牙醫學系暨口腔醫學研究所，9日成立「數位模擬教學中心」，並舉辦第四屆國際數位牙醫教育與臨床醫學研討會、數位植牙工作坊探討牙科植體與數位應用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學醫學院牙醫學系暨口腔醫學研究所，9日成立「數位模擬教學中心」，下午舉辦第四屆國際數位牙醫教育與臨床醫學研討會以及10日上午辦數位植牙工作坊，邀集台灣、韓國、印度、泰國、馬來西亞、越南等專家學者及醫材業者探討牙科植體與數位應用，共同展望數位牙科新境界。

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「數位模擬教學中心成立，對牙醫教育是很重要的進步。」成大牙醫系「數位模擬教學中心」為全國唯一國產牙科醫材教學訓練中心。成大牙醫系表示，期待以Smily 仿人頭模牙科模擬系統、SimEx 牙科模擬系統、IRIS 植牙模擬系統、座椅式 X 光機及 Cone Beam CT，配合3D列印設備等優質國產牙材融入實習牙醫、住院醫師等教學實作課程，創造更為完整的教研及學習體驗。

繼2022年1月14日成立「南科數位牙體教學中心」，成大牙醫系9日上午在成功校區總圖書館B1國際會議廳舉辦「數位模擬教學中心」揭牌儀式。成大助理副校長莊偉哲、台南市衛生局局長許以霖、南科管理局上官天祥組長、台大牙醫專業學院院長林立德、成大牙醫系系主任暨口腔醫學研究所所長黃則達、台南市牙醫師公會理事長陳建璋、成大醫學系系主任謝式洲等人出席與會。

現場亦有成大海外基地國際學者Noor Hayaty Abu Kasim 教授預先錄製影片，跨海提供來自遠方的祝福。揭牌典禮後，由成大牙醫學系暨口腔醫學研究所教授莊淑芬帶領來賓至牙醫系系館參觀。

莊淑芬同時也是成大醫院口腔醫學部牙體復形科主任。莊淑芬表示，成大牙醫系深植國產醫材推廣與牙醫教育，長期與南科國產醫材廠商互動良好，與印度牙醫師交流密切，同時也培訓多名東南亞博士生，透過台泰會議、盛大生醫產業國際會議等，接軌越南、泰國、馬來西亞等地的專業人才；成醫口醫部則完備包含一般牙科與口腔診斷、口腔外科、牙體復形、兒童牙科等九大專科訓練機構與專科醫師。「成大牙醫系與成大醫院口醫部就像個大家庭。」

相對傳統手術及其後續假牙贗復的繁瑣手工製程，牙科數位化是精準醫療重要發展趨勢。成大牙醫學系2019年設立，為南台灣第一個公立的牙醫系所，積極從學術研究、人才培育、產學合作、國際接軌等面向推動牙科數位化發展。

「牙醫學系絕不是只有提供基本的臨床服務，更是跨世代、跨域產業的新世代力量。」成大牙醫學系系館位於成功校區近小東路校門處，具有獨立完整的使用空間，符合現代牙醫學教育的教學場域；其具深度及廣度的基礎與臨床牙醫學研究環境，也能成為與國際先進數位牙科接軌，有潛力成為南部地區牙科繼續教育中心。