▲▼▲▼東森購物鋅C望 「全家」熱賣中 買就抽「iPhone14」

▲東森購物「鋅C望」在全家便利商店熱賣中，每盒3包，每包3公克含有維生素C和鋅兩大營養素，每盒售價128元 ，現在買就送「全家」35元購物金，更加碼買就送128枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，貼心回饋給東森及「全家」的消費會員。

圖、文／東森購物提供

天氣漸漸變冷，近日更是陰雨綿綿，入冬的第三個節氣「大雪」已到來。俗諺有云：「秋冬養陰」，而大雪就是進補的時候，在天寒之時若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能，平常容易畏寒的朋友體質也將得到改善。而面對新冠疫情逐步走向流感化、輕症化，民眾需要全新的生活型態和健康保養習慣來迎「後疫情時代」，從體內提升保護力是非常重要的一環，建議可適量補充關鍵營養素，如幫助降低染疫風險的「維生素C」、縮短兒童染疫病程的「鋅」等。

時逢冬天天氣變換，民眾應回歸打造健康基礎，加強身體保護力更為重要，依靠各種營養素的幫助，加強免疫系統的運作。東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，滿足一天所需能量，有助調節生理機能。當中還添加2019瑞士日內瓦國際發明展獲得銅牌獎的紫花香茅萃取物，每包售價128元，並掃碼包裝盒內「東森在全家･揪你參一咖･掃碼送好禮」小卡上的QRcode，就送「全家」35元購物金，更加碼買就送128枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，貼心回饋給東森及「全家」的消費會員。

▲東森購物也推薦購買鋅C望的同時，也可用35元的全家購物金兌換應時的食補商品，例如：FamilyMart Collection芝麻米漿、穀穀樂可可脆穀50g、香蕉2入包等，更可加價購買FamilyMart Collection大顆蜂蜜腰果、爭鮮嚴選甘栗仁等商品，在節氣轉變的同時，就近到全家便利商店選擇適合的食補還能用「全家」購物金35元支付，每天一包東森購物「鋅C望」，加上全家便利商店嚴選商品，讓您在冬日節氣吃的更營養健康。

大江生醫營運長陳彥任指出，根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文皆提到維生素C加鋅可以強化免疫系統，因此做為產品配方著手研發，另加上經實驗有助肺細胞復原的紫花香茅作為營養補充，在疫情猖獗之下，東森購物「鋅C望」相信是能夠提升身體防禦力的保健產品。

現代人生活壓力大，經常外食，營養素攝取不足，連帶影響抵抗力。衛生福利部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，維生素C可抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。「鋅」亦是維持人體健康不可少的礦物質，根據國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克，醫師表示，鋅補充劑或含片常用於治療感冒或呼吸系統疾病，有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病程、減少病毒數。

▲東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，每盒售價128元，掃碼包裝盒內「東森在全家･ 揪你參一咖･ 掃碼送好禮」小卡上的QRcode，就送「全家」35元購物金，更加碼買就送128枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，貼心回饋給東森及「全家」的消費會員。

隨著小雪節氣來臨，中醫建議可多吃溫性熱食補，而五行中冬季屬黑，東森購物也推薦購買鋅C望的同時，也可用35元的「全家」購物金兌換應時的食補商品，例如：FamilyMart Collection芝麻米漿、穀穀樂可可脆穀50g、香蕉2入包等，更可加價購買FamilyMart Collection大顆蜂蜜腰果、爭鮮嚴選甘栗仁等商品，在節氣轉變的同時，就近到全家便利商店選擇適合的食補還能用「全家」購物金35元支付，每天一包東森購物「鋅C望」，加上全家便利商店嚴選商品，讓您在冬日節氣吃的更營養健康。

除了「鋅C望」，東森寵物毛骨力、料理之王料理包、Strawberry益菌棉11月起已同步在全台「全家」店舖上架銷售，慶祝東森在「全家」新登場，東森舉辦好禮三重送，凡於「全家」購買東森購物四項任一商品，掃描盒內QRcode，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元，第二重回饋等值東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動到112年2月7日止。