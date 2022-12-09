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迎接雙12！東森購物網祭百萬獎金、電視購物推「9元拚機票」

▲▼迎接雙12！東森購物網祭出百萬獎金　東森購物台推「9元拚機票」帶你飛出國

▲針對雙12購物節，東森購物推出「1212年終爭霸戰」祭出百萬獎金，組隊消費PK，冠軍隊伍可瓜分70萬樂透金。(圖／東森購物提供)

消費中心／台北報導

延續雙11買氣熱潮，東森購物特別針對雙12再推出「1212年終爭霸戰」，全站消費最高加碼回饋9%樂透金，再祭出百萬獎金，凡組隊消費PK，冠軍隊伍可瓜分70萬樂透金，另外12/10-12/12還有「雙12搶紅包」活動，最高可得1212枚樂透金，超過上萬個中獎機會。

近期受東北季風影響，明顯天氣變涼外，雨依然下不停，趁雙12年終激戰購下單購買24小時快速出貨的國際及日立除濕機，搭配財政部推出的「節能家電補助」方案，最高再省$1,200，進入冬天擔心雨下不停，衣服曬不乾的消費者，現在入手除濕機正是時候。

家電全館雙12當天超狂大放送，LINE購物限時6小時加碼回饋3% LINE POINTS，上限500。家電超強品牌LINE POINTS回饋大方送，12/7(三)到12/20(二)購買象印家電指定商品，可享LINE PONITS 7%無上限、樂透金5%及東森幣6%回饋，最高共享18%回饋。

同場加映，即日起到月底，購買Nespresso指定商品可享最高LINE POINTS回饋5%無上限+樂透金5%無上限+滿萬再送樂透金5%，最高享15%回饋。購買LG家電指定商品可享LINE POINTS回饋7%及樂透金5%，最高享12%回饋。

東森購物回饋消費者於今年舉辦福袋贈獎活動，送出一台價值68.9萬的BMW 重型機車。東森購物年終感恩祭，再接再厲好禮大方送，12/15(四)-1/31(二)再推出「玩轉好手氣-9元拚機票」贈獎活動，凡電視通路消費滿1999元，即可用9元東森幣轉出機票、老爺酒店住宿劵等好禮，天天轉天天送。

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