聖誕跨年寵愛寶貝毛孩　到「全家」買「毛骨力」抽iPhone14

▲聖誕跨年氣氛濃厚，零售業紛紛推出應景商品，在為家人朋友選購聖誕新年禮物時，也不要忘記寵愛寶貝自家的毛小孩 ，東森寵物推出的人氣寵物保健食品「毛骨力」送給可可愛愛的毛小孩，感謝毛小孩整年度的陪伴。

圖、文／東森購物

聖誕跨年氣氛濃厚，零售業紛紛推出應景商品，在為家人朋友選購聖誕新年禮物時，也不要忘記寵愛寶貝自家的毛小孩，東森寵物「毛骨力」2月份上市以來已熱銷2萬組，是目前市面上人氣最高的熱門寵物保健食品，現在到全家便利商店也能買到，東森寵物「毛骨力」7包一盒體驗價$299元，歡慶東森寵物「毛骨力」上市，舉辦「東森在全家。揪你參一咖」好禮三重送，掃描盒內QR CODE登錄即可參加，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，第一支iPhone即將在12/9(五)抽出，買越多中獎機會越大。

▲東森寵物推出「毛骨力」並委託臺大做產品功效驗證，11月起於全家便利商店上架販售，每盒7包售價$299。

「毛小孩」就跟人一樣，隨著年紀的增長，引起關節退化，平常奔跑及跳躍對於毛孩的關節，也會帶來較多的耗損，根據研究統計，每4隻狗狗就有1隻罹患關節炎，不會說話的牠們，不舒服常常只能默默忍受，這些情況都是飼主們最擔心也是最常碰到的情況，而且寵物治療的醫藥費更是高得嚇人，若是想透過日常保健食品來預防，也怕毛孩挑嘴，獸醫師建議，其實只要規律的保養就能大大減低毛孩關節發炎的狀況。

「毛骨力」是東森寵物攜手龜鹿保健專家華陀扶元堂合作的第一個行動營養複方保健品，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，從源頭調理，溫和食補，提升毛孩行動力、強健骨骼肌力、緩解關節退化。而在飼主購買保健品時最注重的「適口性」部分，東森寵物經過200多位飼主實測後，有9成以上的滿意度，「毛骨力」更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，在東森和臺大產學技術合作之下，更讓飼主放心給毛小孩食用。

▲東森寵物「毛骨力」11月起在全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬，加在米克斯狗狗nana的飼料中吃得津津有味。(網路名人:「餐盤上的星星」分享)

「毛骨力」一上市即熱賣，並得到不少愛狗網友的反饋，網路名人「餐盤上的星星」飼養的米克斯nana今年11歲，以前就受過腰傷，經醫生評估開刀風險太高，改以保健品來保養，近來nana因走路開始歪斜，有時還摔倒，讓飼主格外擔心，因此積極找尋關節保養品，發現「毛骨力」可直接加在飼料上很方便，狗狗也愛吃，體驗了幾天後，發現nana走路有慢慢變穩，讓飼主「餐盤上的星星」十分開心，強調毛孩的骨關節跟人一樣需要保健，毛孩子的健康跟我們一樣「預防勝於治療」。

▲東森今年最新研發的自營商品東森寵物「毛骨力」「Strawberry美莓主益」益菌衛生棉、東森「鋅 C 望」、料理之王聯名料理包、等精選好物，現正在全家便利商店販售，只要掃碼商品內「東森在全家。揪你參一咖」小卡上QR CODE就立即送「全家」35元購物金。

東森寵物秉持著「寵物即家人」的理念為飼主及毛孩提供美容洗澡及健檢諮詢等各項服務，全台破百家門市橫跨北中南，提供在地毛孩多樣化的商品與服務，為台灣寵物市場之最。東森寵物成立以來已替900隻流浪貓狗找到家、捐贈行動醫療車給台大獸醫系，協助偏鄉毛孩施打疫苗、結紮及健檢，讓牠們獲得更良好的照顧，持續將愛心公益回饋於社會，打造寵物友善環境。