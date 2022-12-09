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社會 社會焦點 保障人權

彰化年度10大測速桿曝光！　年度冠軍狂拍1.1萬張...開罰188萬

▲彰化路口測速桿。（圖／彰化警方提供）

▲彰化社頭路114縣道與崙饒路口測速桿榮登年度桿王。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

年度桿王出爐！彰化縣警局交通隊今天公布年度10大固定式測速照相桿，取締71,856件，依超速最低開罰1,600元計算，為國庫進帳1億496萬餘元，最受矚目的就是4月才開抓的社頭鄉員集路與崙饒路口，取締11,719件，開罰金額超過1,88萬6,400元，高居年度冠軍，至於曾蟬聯3年東外環台74甲線2.2公里處南下的測速桿4,500件直落到第10名。

▲彰化路口測速桿。（圖／彰化警方提供）

▲彰化139縣道7.7K測速桿取締9850件。

彰化縣警局在全縣裝設有66支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，去年台74線東外環2.2K測速桿，「閃」了1萬3442張超速罰單為最強，蟬聯3連霸，但今年則重新洗牌，崙饒路路口的測速桿，取締成果豐碩，光是上半年就拍了6450件超速罰單，已奪下桿王寶座。

崙饒路曾因限速50公里，前後2路口限速60公里，讓駕駛忽快忽慢造成違規，引發民怨，對此交通隊已於今年9月20日將全路段更新為限速50公里，並增設速限告示牌，保障用路人安全與駕駛權益。

▲彰化路口測速桿。（圖／彰化警方提供）

▲彰化社頭路114縣道與崙饒路口測速桿榮登年度桿王。

交通隊今天公布前10大固定式測速照相取締路段與件數，分別為社頭鄉縣道141線與崙饒路口11,719件、139縣道7.7K處9,850件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺處7,347件、社頭鄉中山路1段與和平三路口7,124件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口7,107件、員林市員埔路與三潭巷口6,469件、埤頭鄉縣152線16.5K處6,316件、鹿港鎮鹿和路2段507號前5,965件、139縣道8.537K處5,459件、台74甲線2.2K處南下4,500件。

▲彰化路口測速桿。（圖／彰化警方提供）

▲彰化和美線東路5段291號南側170公尺處7,347件。

交通隊指呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要，一旦超速違規，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1,200元以上2,400元以下罰鍰。

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