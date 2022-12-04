吸客！外國人來玩「免費領甜柿、哈密瓜水果盒」　兌換方式出爐

▲觀光局與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

為吸引國際旅客來台，交通部觀光局推動系列國際宣傳推廣措施，本次與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒，國際旅客來台旅遊期間，可至任一全家超商免費兌換水果盒。

觀光局表示，為向國際旅客推廣臺灣優質在地當季水果，交通部觀光局首次與國內超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。

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國際旅客在臺旅遊期間，持兌換卡前往全臺任一全家便利商店門市，即可免費兌換一份具有安心產銷履歷的當季國產鮮切水果盒，品嘗臺灣水果的美味。

▲▼國際旅客在臺旅遊期間，持兌換卡前往全臺任一全家便利商店門市，即可免費兌換一份具有安心產銷履歷的當季國產鮮切水果盒。（圖／觀光局）



觀光局表示，水果盒每日新鮮直送店鋪，搭配全家便利商店全臺超過4,000家的密集門市通路，提供旅客兌換。

首波推出富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜及雙拼鮮切水果盒，後續也將陸續推出鳳梨釋迦、黑珍珠蓮霧等臺灣特色水果。

觀光局也針對全球市場限量發送以旅客需求為導向的「5日4G上網兌換券」、「機場捷運單程兌換券」、「臺灣觀光特製版悠遊卡」等小額優惠好禮，力求讓國際旅客在出行前就感受到臺灣式的貼心與熱情。