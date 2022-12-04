　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吸客！外國人來玩「免費領甜柿、哈密瓜水果盒」　兌換方式出爐

▲▼觀光局與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

為吸引國際旅客來台，交通部觀光局推動系列國際宣傳推廣措施，本次與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒，國際旅客來台旅遊期間，可至任一全家超商免費兌換水果盒。

觀光局表示，為向國際旅客推廣臺灣優質在地當季水果，交通部觀光局首次與國內超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際旅客在臺旅遊期間，持兌換卡前往全臺任一全家便利商店門市，即可免費兌換一份具有安心產銷履歷的當季國產鮮切水果盒，品嘗臺灣水果的美味。

▲▼觀光局與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。（圖／觀光局）

▲▼國際旅客在臺旅遊期間，持兌換卡前往全臺任一全家便利商店門市，即可免費兌換一份具有安心產銷履歷的當季國產鮮切水果盒。（圖／觀光局）

▲▼觀光局與超商合作，推出限量「臺灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，水果盒每日新鮮直送店鋪，搭配全家便利商店全臺超過4,000家的密集門市通路，提供旅客兌換。

首波推出富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜及雙拼鮮切水果盒，後續也將陸續推出鳳梨釋迦、黑珍珠蓮霧等臺灣特色水果。

觀光局也針對全球市場限量發送以旅客需求為導向的「5日4G上網兌換券」、「機場捷運單程兌換券」、「臺灣觀光特製版悠遊卡」等小額優惠好禮，力求讓國際旅客在出行前就感受到臺灣式的貼心與熱情。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
吳怡農喊「趙介佑是我開除的」！　媒體人打臉了
正妹嫁豪門夢碎！被公公操壞流產　曝惡富少淫亂照
大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」　最慘下場曝光
《灌籃高手》上映！　日本首波評價出爐
淫法官扒她胸罩狂吸奶！　辦公室監視器畫面外洩
汪小菲反擊洩2大問題！　圈內人一看狠招「直接要把男的搞死」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大雪」要來了！4生肖有狀況　開運方法曝

移工買車還得雇主同意　立委轟「被當奴工！」公總急找替代方案

吸客！外國人來玩「免費領甜柿、哈密瓜水果盒」　兌換方式出爐

東南亞12月起天天飛！星宇航空祭優惠　「5天4夜16800元起」　

1歲兒快篩3次都陰！醫一戳2條線　爸1句話成關鍵

他拉肚子2個月　醫揪超噁元凶：天啊！20多年沒見到它

雙12購物小心踩雷　防檢局提供「省罰攻略」

以真誠的心打動顧客　東購客服之星吳哲詳

戴口罩是為了保護孩子　專家曝原因：室內解禁應等明年

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

謝盈萱「單身12年」全場驚訝！　黃子佼談二胎又發豪語「送愛馬仕」

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

「大雪」要來了！4生肖有狀況　開運方法曝

移工買車還得雇主同意　立委轟「被當奴工！」公總急找替代方案

吸客！外國人來玩「免費領甜柿、哈密瓜水果盒」　兌換方式出爐

東南亞12月起天天飛！星宇航空祭優惠　「5天4夜16800元起」　

1歲兒快篩3次都陰！醫一戳2條線　爸1句話成關鍵

他拉肚子2個月　醫揪超噁元凶：天啊！20多年沒見到它

雙12購物小心踩雷　防檢局提供「省罰攻略」

以真誠的心打動顧客　東購客服之星吳哲詳

戴口罩是為了保護孩子　專家曝原因：室內解禁應等明年

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

「大雪」要來了！4生肖有狀況　開運方法曝

移工買車還得雇主同意　立委轟「被當奴工！」公總急找替代方案

「福斯入門電動車」小改款提前被暴雷！新ID.3預約明年見

微型電動二輪車暨重點交通違規大執法　永康警舉發251件

美國之音：習近平需要外國敵人　將國內注意力轉移至台灣、日本

吳怡農捲黑道風波、鄭文燦陷論文爭議　蘇貞昌：各種意見都該好好處理

民進黨九合一敗選　學者：頭號戰犯是蔡英文

黃金鼠聽到怪聲「折手站起來」　聞味道愣3秒奔逃：爸拔放屁了

吸客！外國人來玩「免費領甜柿、哈密瓜水果盒」　兌換方式出爐

床戰鄧佳華爆紅！《華根》女優遭「台灣清水健」賴帳　弟幫出氣慘了

夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

生活熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

男友砸身家下注運彩　她崩潰：該放生？

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

全班27名同學「有26人討厭他」

女友狠分手！他嗆：32歲有人要嗎

2地區今起連下7天　2波冷空氣接力降溫

惡公婆嫌市場工作不入流！她曝收入2人閉嘴了

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

他腹瀉2個月　醫揪超噁元凶：20多年沒見到它

兒子沉迷《Minecraft》　媽預告全部毀掉

寶寶O型「夫懷疑妻偷吃」　她追出公婆血型！綠慘了

紅斑馬揭3種「亂開燈三寶」　千人讚翻

「台北⇆長灘島」神扯地板價曝光

更多熱門

相關新聞

日本限定巧克力「這3位背後來歷」好狂！

日本限定巧克力「這3位背後來歷」好狂！

想給另一半小驚喜嗎～今天想跟大家分享的就是「日本全家限定熱銷寶石巧克力組」啦～一口塞進嘴裡，果香和巧克力在嘴裡化開，頓時有了滿滿的幸福感！而且小小一包方便攜帶，如果突然嘴饞、肚子有點餓，也可以隨時救援！

「千千聯名小吃」第2彈超商限定吃

「千千聯名小吃」第2彈超商限定吃

經營權之爭再起？泰山決議處分4.35萬張全家股票傳反制市場派

經營權之爭再起？泰山決議處分4.35萬張全家股票傳反制市場派

東森料理包「全家」熱賣　送購物金+抽iPhone

東森料理包「全家」熱賣　送購物金+抽iPhone

超商「霜淇淋買1送1」只有3天！

超商「霜淇淋買1送1」只有3天！

關鍵字：

觀光旅遊全家

讀者迴響

熱門新聞

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

汪小菲急刪圖！律師搖頭：有刑責的

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

汪小菲公開離婚協議書！不爽大S每月刷他卡購物

即／騎士撞死尼姑 ...機車再橫掃3人

空軍下士「幫班長吃一下」　阿兵哥：大概5秒

快訊／雲林縣警局刑警大隊副大隊長林振順過世　震驚警界

快訊／汪小菲砲轟大S：妳要臉嗎！

淫法官扒她胸罩狂吸奶！　畫面外洩下場曝

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面