狗來富！桃園徵代養流浪狗果園　代養10隻月領5千

▲桃園徵代養流浪狗果園。(圖／動保處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處17日表示，該處經參訪台南市左鎮區「狗來富計畫代養果園」後，相當肯定該計劃，即起徵求桃園市多元化代養收容狗果園或庭園，凡具有耐心願意長期照顧動物、有犬隻充足活動空間，代養該處收容犬，每戶最少以代養10隻狗狗為原則，每隻可領發月代養費500元，歡迎電洽02-26193412林小姐。

市府動保處表示，該處於10月底參訪台南市左鎮區「狗來富計畫代養果園」，園內代養59隻狗，狗兒不僅生活空間寬敞乾淨，還有瓜棚下的運動場能自由奔跑，動物福利獲得提升，果園主人每月亦可獲得500元/隻的代養費用，狗兒可協助看守果園防止獼猴危害，使果園收成得到保障，讓參訪農民對狗來富計畫留下深刻印象。

而桃園市即將施行的這項狗來富計畫，預計由中華民國保護動物協會自桃園市動物保護教育園區，挑選收容犬並協助工作人員及志工訓犬、協助媒合代養家園以降低收容壓力。另將輔導代養家園犬舍修繕並提供飼料、醫療用品、補助代養費，協會每月安排志工探訪，確保犬隻獲得良善照顧及關愛，維護犬隻基本需求及福利。

即日起，徵求桃園市民如具實驗精神，喜愛與動物們相處，有耐心願意長期照顧動物，有犬隻活動空間的庭園或果園，有意願成為幸福代養家園主人，歡迎電話洽詢02-26193412林小姐，協會將派專人實地訪查評估環境，每戶最少以代養10隻狗狗為原則，邀請愛動物的您一起加入幸福家園行列。期許狗來富計畫在舒緩收容空間、增進動物福利、增加代養家園基本收入等方面創造三方共贏願景。