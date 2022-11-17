　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

狗來富！桃園徵代養流浪狗果園　代養10隻月領5千

▲桃園徵代養流浪狗果園

▲桃園徵代養流浪狗果園。(圖／動保處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處17日表示，該處經參訪台南市左鎮區「狗來富計畫代養果園」後，相當肯定該計劃，即起徵求桃園市多元化代養收容狗果園或庭園，凡具有耐心願意長期照顧動物、有犬隻充足活動空間，代養該處收容犬，每戶最少以代養10隻狗狗為原則，每隻可領發月代養費500元，歡迎電洽02-26193412林小姐。

市府動保處表示，該處於10月底參訪台南市左鎮區「狗來富計畫代養果園」，園內代養59隻狗，狗兒不僅生活空間寬敞乾淨，還有瓜棚下的運動場能自由奔跑，動物福利獲得提升，果園主人每月亦可獲得500元/隻的代養費用，狗兒可協助看守果園防止獼猴危害，使果園收成得到保障，讓參訪農民對狗來富計畫留下深刻印象。

▲桃園徵代養流浪狗果園

而桃園市即將施行的這項狗來富計畫，預計由中華民國保護動物協會自桃園市動物保護教育園區，挑選收容犬並協助工作人員及志工訓犬、協助媒合代養家園以降低收容壓力。另將輔導代養家園犬舍修繕並提供飼料、醫療用品、補助代養費，協會每月安排志工探訪，確保犬隻獲得良善照顧及關愛，維護犬隻基本需求及福利。

即日起，徵求桃園市民如具實驗精神，喜愛與動物們相處，有耐心願意長期照顧動物，有犬隻活動空間的庭園或果園，有意願成為幸福代養家園主人，歡迎電話洽詢02-26193412林小姐，協會將派專人實地訪查評估環境，每戶最少以代養10隻狗狗為原則，邀請愛動物的您一起加入幸福家園行列。期許狗來富計畫在舒緩收容空間、增進動物福利、增加代養家園基本收入等方面創造三方共贏願景。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蘆洲4屁孩無照騎車「拿安全帽K學童」！　下場GG了
明年補班日有6天！　2月慘變「隔周休二日」
快訊／金控辦尾牙爆30人確診！　指揮中心回應
柯瑞大神狂飆50分！勇士還是輸　衛冕軍客場8連敗
30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客曝光
快訊／9歲童染疫近一個月再爆5症狀！　休克搶救
快訊／本土+20078、77死！　40多歲男倒地猝死「送醫才
42歲男星和「6辣模狂生11子」！　驚人後宮曝光
Keanna破尺度「解放小丁」！　美臀大特寫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

台東縣2家回收處理業者獲環保署表揚　分獲優良標章

辦理照服員職訓專班榮獲優等　台南勞工局培育上千照服人才投入長照產業

台東縣府市公所前進東大宣導反賄選　提醒首投族各式賄選手法

屏東縣長候選人詹智鈞提客家政策　土地公精神保護土地及百姓

狗來富！桃園徵代養流浪狗果園　代養10隻月領5千

琪心琪力GoGoGo！屏東市長候選人周佳琪　11／19舉辦自行車活動

「2023台東跨年晚會」天籟歌姬家家大戰R＆B女神　金曲歌手助陣

創20年來新高！　石門水庫年發電量破4億度

台東最美星空獲台灣活動卓越獎金質獎、評審特別獎

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

台東縣2家回收處理業者獲環保署表揚　分獲優良標章

辦理照服員職訓專班榮獲優等　台南勞工局培育上千照服人才投入長照產業

台東縣府市公所前進東大宣導反賄選　提醒首投族各式賄選手法

屏東縣長候選人詹智鈞提客家政策　土地公精神保護土地及百姓

狗來富！桃園徵代養流浪狗果園　代養10隻月領5千

琪心琪力GoGoGo！屏東市長候選人周佳琪　11／19舉辦自行車活動

「2023台東跨年晚會」天籟歌姬家家大戰R＆B女神　金曲歌手助陣

創20年來新高！　石門水庫年發電量破4億度

台東最美星空獲台灣活動卓越獎金質獎、評審特別獎

波蘭挨炸！澤倫斯基堅稱非烏克蘭飛彈　北約外交官批公然撒謊

賀錦麗與菲總統會晤　美駐大使：雙方將談「台灣問題」

「南港之心」亮點一次看　4.2公里空中廊道還有2500坪商場

佐佐木希「宣布懷二胎」：全家人都很開心！　挺過腥夫多次約砲醜聞

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

快訊／倒數2天！魔獸首秀周六登場　國體大今公布整修進度

黃珊珊酸不懂業務　陳時中：我現在不是在選副市長啊？

不怕跟公婆住！他驚「很多人婚後住家裡」　網曝1原因：現實中不少

選前黃金周登場！陳時中邀你1120上街　一起「疼惜台北、為愛而走」

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

8000萬球場驚見大片血跡　公所氣炸

南投縣就業博覽會將登場　月薪最高上看9萬

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

關埔國小迎首屆　林智堅期勉成典範

東大門夜市晉4星　星級名攤460顆星全國最多

毒味機車男深夜未開大燈遭攔起獲毒品

最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

雲林縣消防局虎尾第二分隊辦公廳舍今動土

桃園13處路口　實施行人綠燈提早開啟

車輛拋錨停路口　枋警及時助排除

台東暖男廚師結合企業公益送暖

雲林臺西警查賄頻傳佳績　警友慰問打氣鼓勵

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

女星痛批狗園亂葬崗負責人鬧輕生　

女星痛批狗園亂葬崗負責人鬧輕生　

桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」負責人李孟寶遭人揭發飼養不當，桃園市政府動保處在狗園附近農地發現「至少50具犬隻白骨」；李夢寶在新北市新店區的狗園，也稽查出犬隻照顧不周、營養不良、餓死的慘況，日前，負責人因不滿百隻狗狗遭沒入、高額罰金，爬上新北市政府高處揚言輕生，此舉讓一向愛護毛孩的女星米可白忍不住發文痛批。

狗園成亂葬崗　桃動保遭批任屍骨曝曬

狗園成亂葬崗　桃動保遭批任屍骨曝曬

桃園狗園爆不當飼養　發現至少20犬白骨

桃園狗園爆不當飼養　發現至少20犬白骨

「奶貓季」來了！千萬別摸牠原因曝

「奶貓季」來了！千萬別摸牠原因曝

母狗生過好幾胎！欠租房客疑非法繁殖

母狗生過好幾胎！欠租房客疑非法繁殖

關鍵字：

桃園動保處代養流浪狗果園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

許瑋甯破尺度脫了！

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面