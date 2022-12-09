廂型車自撞安全島側翻　駕駛酒測值1.27「泥醉狀態」...後方塞爆

▲桃園市潘姓男子今（9）日上午駕駛廂型車行經龜山區忠義路失控自撞安全島翻覆，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子今（9）日清晨駕駛廂型車準備上班，行經龜山區忠義路一段時卻失控自撞安全島翻覆，所幸潘男僅手腳擦傷，龜山警方到場發現潘男身上有濃厚酒味，酒測後高達每公升1.27毫克，遠遠超過標準值，除依公共危險罪嫌移送外，並找來吊車緊急處理，因正值上班尖峰也導致後方嚴重壅塞，至於肇事原因有待進一步調查釐清。

▲桃園市潘姓男子今（9）日上午駕駛廂型車行經龜山區忠義路失控自撞安全島翻覆，潘男在旁等候警方處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，27歲的潘姓男子今天上午7時30許駕駛廂型車，準備從龜山區往林口方向上班，行經龜山區忠義路一段870號前，突然失控自撞安全島後側翻，潘男肇事後從翻覆廂型車副駕駛座爬出車外，員警到場發現潘男雖僅手腳擦傷，但身上卻瀰漫濃厚酒味。

▲桃園市潘姓男子今天上午駕駛廂型車在龜山區忠義路失控自撞安全島翻覆，警方現場處理排除翻覆廂型車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警對潘男施以酒測，酒精濃度竟是破表的每公升1.27毫克，幾乎已達泥醉狀態，警方對潘男如此酒醉還敢上路覺得不可思議，除將潘男依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦外，也緊急找來吊車將事故現場排除。

龜山警分局交通分隊長謝坤璋呼籲，民眾酒後切勿駕車，若前一晚有飲酒體內仍會有酒精反應，可籲請友人代為駕車或搭乘大眾運輸交通工具，警方為防止酒駕肇事將持續執行取締酒駕勤務，以展現警方維護交通及治安決心。

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