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少年上同志網嚐鮮　遭拍壞壞照+討遮羞費...惡男嗆「找班導處理」

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲1名15歲少年上同志交友網結識楊男並約汽車旅館，慘遭拍猥褻照還被討遮羞費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

楊姓男子以男同志交友軟體，結識15歲少年小風（化名），2人在汽車旅館連結，楊將恩愛過程全拍下來。事後，小風表示不願再見面，楊男竟惱羞討8000元分手費，更嗆「5000元是你騙我的代價」，若不付錢就找班導，公開不雅影、照，小風畏懼向母述說過程並報警。偵查時，小風母說「不要和解金，只想回歸平靜」，楊男則坦承犯行，日前士林法院判決出爐。

判決指出，2人於今年3月23日晚間11時相約出遊，凌晨2時許在汽車旅館連結，楊男以手機拍攝、錄下小風撫摸性器官及為他口交照片11張、影片10段。

凌晨3時許小風返回住家，傳訊向楊男表示不願再見面，並願意歸還所有出遊費用，楊心生不滿，明知汽車旅館休息費、宵夜餐費、超商消費不到3000元，竟回傳說「請給我5000元」，後來越想越氣，又傳「總共給我8000元才能接受，5000元是你騙我的代價」。

小風見楊男獅子大開口，不斷討價還價到5000元，但楊男仍不願接受，態度堅定且恐嚇說「你不還錢，將找你們班導處理」，更威脅將公開不雅影片、照片，小風嚇壞，立刻向母親告訴此事，其母也立刻報案並未交付任何款項。

法院審理時，法官審酌楊男坦承犯行，且考量小風母在偵查時表示「希望對方不要再來找我們，不要談和解，只希望趕快將事情結束，不想再看到對方」，小風也與母親意見相同，認楊男因一時失慮，犯後相當悔悟，經此次偵查、審理及科刑應有所警惕。

合議庭兼衡，楊嫌高中肄業、未婚、無前科，依對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處有期徒刑7月；又犯拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年2月；又犯成年人對少年故意犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑7月；應執行有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定1年內，接受法治教育課程2場次，另禁止對小風騒擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為、手機內猥褻照均沒收。

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