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LINE禮物「群組送禮」功能上線　最多10份禮物一起送

▲LINE禮物推出群組送禮功能。（圖／取自LINE禮物）

▲LINE禮物推出群組送禮功能。（圖／取自LINE禮物）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE禮物公布《台灣用戶送禮數據洞察報告》，分享台灣社交送禮行為，此也推出「群組聊天室送禮功能」，預計將為群組好友互動添加樂趣與驚喜，即日起至12月25日止，用戶透過群組聊天室送禮，就有機會獲得7-ELEVEN購物金、星巴克20元飲料折價券、麥當勞熱經典美式咖啡等好禮。

根據LINE禮物內部統計，服務上線一年多來，「聊天室出發的心意禮」平均跨越了67公里。為了讓禮物能更精準地投其所好，LINE禮物也持續優化送禮功能，像是「我的願望清單」功能，讓用戶一鍵收藏屬意的禮物；數據指出，用戶每收藏五個禮物其中就有一個願望會被實現。

台灣各城市中，最樂於透過LINE禮物表達心意的前三名分別是新北市、台中市和台北市，其中，新北市至今已送出超過170萬個心意禮物；而新竹市、新北市和台中市的市民則備受寵愛，接收到最多來自親友的祝福禮物，在台灣所有城市中，新北市、台北市、桃園市、台中市相互收、送禮訂單數加總最多。

「多人群組聊天室送禮功能」也正式上線！用戶只要在群組聊天室打開主選單，點擊「送禮物」、設定禮物數量並選擇禮物後即可送出，群組內符合收禮資格的好友即可領取。當禮物數低於群組人數，符合收禮資格的好友若未於24小時內收禮，系統將隨機挑選聊天室裡的其他好友贈送。

實際使用此功能，發現一次最多可以選擇10個禮物，選定群組後，只要按下+號，選擇送禮物，就可以進入介面，選擇要送出幾個禮物後，就能進入禮物挑選的介面。

歲末送禮旺季，LINE禮物也推出《今年聖誕交換禮物 從LINE聊天室出發表達心意》活動，即日起至12月25日，透過群組送禮贈送禮品（宅配商品除外）給好友，送禮者有機會獲得7-ELEVEN價值5元、10元購物金。

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