　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

▲▼一鍵速查今年最常用LINE貼圖！揭曉你最常傳的貼圖前三名。（圖／翻攝自 LINE）

▲ LINE推出了「2022 我的貼圖回顧」活動頁面。（圖／翻攝自 LINE）

記者樓菀玲／台北報導

隨著即將進入年末尾聲，各大平台紛紛推出年度回顧功能，當然 LINE 也不例外推出了「2022 我的貼圖回顧」活動頁面，使用者只要點擊進入就能一鍵速查你在 2022 年最愛貼圖和最常使用貼圖前三名，本次活動已於即日起至 2022 年 12 月 16 日 23:59 截止，快來查看看哪些是你今年最常用的貼圖。

LINE 表示在本活動期間內同意活動辦法條款後，即可進入活動頁面，獲得個人 2022 年之貼圖回顧結果，本活動僅限 Android OS 7.0 以上和 iOS 13.0 以上且 LINE 版本為 9.14 以上的智慧型手機用戶參加。此結果係以 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 30 日用戶透過 LINE 貼圖台灣官方管道（含貼圖小舖與 LINE STORE）自行購買、贈與記錄分析用戶最愛的畫家。

參加步驟

1. 點擊「2022 我的貼圖回顧」活動主頁面

2. 點選「同意並前往參加活動」

3. 揭曉專屬個人的 2022 年最愛貼圖和最常使用貼圖前三名

▲▼一鍵速查今年最常用LINE貼圖！揭曉你最常傳的貼圖前三名。（圖／翻攝自 LINE）

▲ 點擊活動頁面即可速查個人年度最愛貼圖。（圖／翻攝自 LINE）

LINE 也強調，關於用戶的最愛畫家分析結果，由於貼圖系統的資料限制，若同一位貼圖畫家在LINE官方貼圖及LINE個人原創貼圖皆有上架貼圖，將會分開視為兩位個別的畫家計算。由於貼圖系統的資料限制，資料使用LINE官方貼圖僅限台灣地區有販售之畫家；LINE個人原創貼圖僅限非日本地區之畫家。

若用戶於2021年11月30日至2022年11月30日期間並無使用個人LINE帳號自行購買／贈送好友貼圖，「2022年我最愛的畫家」將不會顯示其分析結果。此結果係以2021年11月30日至2022年11月30日用戶使用付費、免費及獲贈貼圖的傳送記錄分析用戶最常用的貼圖。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
利菁結婚20年突爆「婚姻危機」！　主動和老公提離婚
快訊／北市旅館雙屍！　25、26歲男陳屍房內
拜登點名台積電照顧「這個小客戶」！　台下秒噴笑
她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元　慘了！最高罰1000萬
快訊／認定論文抄襲！　國民黨議長碩士學位遭撤銷
快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理
韓星級里長點名「我婆紫渝」！　粉絲見1句話驚呆
快訊／大批警力攻堅詐騙集團！　突擊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

快刪除！3款APP藏資安漏洞　逾200萬用戶恐被「遠端竊個資」

業績成長40%　伊萊克斯開設體驗店　深化消費者經營

年末換機趁現在　iPhone 14 Plus降價近5000元

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

快刪除！3款APP藏資安漏洞　逾200萬用戶恐被「遠端竊個資」

業績成長40%　伊萊克斯開設體驗店　深化消費者經營

年末換機趁現在　iPhone 14 Plus降價近5000元

吳怡農負面聲量暴漲　2天竄升逼近8千則

免費吃早餐！12月住星級飯店「下殺2.8折」　加購高鐵票再打7.5折

曾被德儀踢出　張忠謀：「25年前美國惡夢、如今夢想成真」

米可白怕吻戲求救他主動點　大讚楊子儀「一次到位」

民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談全面檢討

詐騙車手老婆騙警「他不在」　房間傳世足分析影音…被請「出櫃」

「找什麼人坐哪個位置」　綠委批：民進黨搶短線操作徒增困擾

食農好好玩／肉桂控必訪！彰化「279農場」香草秘境　手作精油噴霧

桃園跨年卡司曝！韓國女團「VIVIZ」壓軸演出

玄彬當爸後近況照公開　致命側顏＋全白造型網一看暴動

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

3C家電熱門新聞

快刪除！3款APP藏資安漏洞

iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

iPhone 15 Pro Max大升級！蘋果首款雙螢幕手機曝

年末換機趁現在　iPhone 14 Plus降價近5000元

Google搜尋「下一頁」走入歷史　電腦版將導入「連續滾動」功能

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

遠傳耶誕優惠出爐　申辦iPhone 14送AirPods Pro

一鍵速查今年最常用LINE貼圖！

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

Netflix執行官：將推出不同價位廣告方案、明年持續打擊共享帳號

AirPods Pro 2銷售佳！　蘋果真無線藍牙耳機占比達3成

蘋果衝了！　iPhone 14 pro交貨期從36天縮至29天

更多熱門

相關新聞

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

LINE公布2022台灣用戶十大愛用LINE功能，根據LINE團隊觀察，自2021年12月至2022年11月期間所發佈的新功能當中， 最受台灣用戶青睞的就是可便捷回報自身安全狀態的「LINE安全通報」功能，在918地震事件推播助瀾下奪得冠軍，第二名則是手機遺失或壞掉也能在新手機復原最近14天聊天記錄的「備份啟用碼」，第三名為換手機時，讓LINE帳號換機更簡單的必備功能「以行動條碼移動帳號」。

噁男隨機要LINE　女高中生掙脫右臂釀傷

噁男隨機要LINE　女高中生掙脫右臂釀傷

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

隱藏版來了！LINE「5款免費貼圖」曝光

隱藏版來了！LINE「5款免費貼圖」曝光

關鍵字：

LINE貼圖

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

快訊／男星無預警宣布結婚！

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面