一鍵揭曉今年最常用LINE貼圖！三步驟教你查詢最常傳貼圖前三名

▲ LINE推出了「2022 我的貼圖回顧」活動頁面。（圖／翻攝自 LINE）

記者樓菀玲／台北報導

隨著即將進入年末尾聲，各大平台紛紛推出年度回顧功能，當然 LINE 也不例外推出了「2022 我的貼圖回顧」活動頁面，使用者只要點擊進入就能一鍵速查你在 2022 年最愛貼圖和最常使用貼圖前三名，本次活動已於即日起至 2022 年 12 月 16 日 23:59 截止，快來查看看哪些是你今年最常用的貼圖。

LINE 表示在本活動期間內同意活動辦法條款後，即可進入活動頁面，獲得個人 2022 年之貼圖回顧結果，本活動僅限 Android OS 7.0 以上和 iOS 13.0 以上且 LINE 版本為 9.14 以上的智慧型手機用戶參加。此結果係以 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 30 日用戶透過 LINE 貼圖台灣官方管道（含貼圖小舖與 LINE STORE）自行購買、贈與記錄分析用戶最愛的畫家。

參加步驟

1. 點擊「2022 我的貼圖回顧」活動主頁面

2. 點選「同意並前往參加活動」

3. 揭曉專屬個人的 2022 年最愛貼圖和最常使用貼圖前三名

▲ 點擊活動頁面即可速查個人年度最愛貼圖。（圖／翻攝自 LINE）

LINE 也強調，關於用戶的最愛畫家分析結果，由於貼圖系統的資料限制，若同一位貼圖畫家在LINE官方貼圖及LINE個人原創貼圖皆有上架貼圖，將會分開視為兩位個別的畫家計算。由於貼圖系統的資料限制，資料使用LINE官方貼圖僅限台灣地區有販售之畫家；LINE個人原創貼圖僅限非日本地區之畫家。

若用戶於2021年11月30日至2022年11月30日期間並無使用個人LINE帳號自行購買／贈送好友貼圖，「2022年我最愛的畫家」將不會顯示其分析結果。此結果係以2021年11月30日至2022年11月30日用戶使用付費、免費及獲贈貼圖的傳送記錄分析用戶最常用的貼圖。