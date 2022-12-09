哈利梅根新片爆猛料？　他看完前3集怒了：夫妻爽住豪宅卻一直抱怨

▲哈利王子與妻子梅根移居美國後拍攝的紀錄片，最近剛在影音平台上架。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子與夫人梅根的Netflix紀錄片8日正式上架，前3集內容曝光後，有王室專家上節目評論，哈利夫婦說的話缺乏實質內容，「只有鐵板滋滋作響的聲音，卻沒有看見牛排，牛肉在哪裡？」大酸他們住在加州一座要價1200萬英鎊（約新台幣4.5億元）豪宅裡，卻只會一直抱怨，觀眾大概很快就會覺得無聊。

據英國《每日郵報》指出，前BBC王室記者科爾（Michael Cole）8日看完全新Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）的前3集後，登上GB News新聞台節目發表評論。科爾抨擊前3集根本沒料，「只有鐵板滋滋作響，卻沒有牛排。我相信Netflix會聽懂我說的：牛肉在哪裡？」

科爾繼續狂批，如果大家到時候看完6集都只看見哈利、梅根委婉地說著，「我們很好，其他人很糟，我們是對的，而他們是錯的」，這樣可能很快就會令人乏味，「雖然我們現在才看了前3集，但你知道的，一直抱怨哀嘆的樣子不會太好看。」

▲王室評論員科爾認為，哈利與梅根過著富裕滋潤的生活，與每天為了電費帳單煩惱的英國民眾相比，實在沒什麼好抱怨的。（圖／美聯社）

科爾認為，哈利夫婦在美國過著光鮮亮麗的生活，但普通的英國大眾卻因為烏俄戰爭而面臨能源和食品物價飛漲的生活困境，「當你想到這兩人在加州的山城堡壘裡的模樣，長得討喜，孩子們漂亮、健康，掌握世界上的財富名車，人們都想親近他們，對他們唯命是從，他們有什麼可擔心的呢？」

另外，英國ITV王室記者希普（Chris Ship）也指出，哈利與梅根抱怨媒體干涉了他們的生活，但影集中卻大量曝光了夫妻倆私人的影片和照片，「基本上算是透過影像記錄他們離開王室後的生活。」希普說，這會給人一種「他們一直都在籌劃要拍攝這類的紀錄片」的感覺，「對我而言，問題在於他們批評媒體侵犯隱私，同時又在車裡裝設鏡頭，拍攝他們在美國被狗仔隊追逐的過程。」

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