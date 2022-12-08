梅根開打！「穿同款禮服」高調卯上凱特　知情人曝：大戰上演了

▲ 哈利、梅根出席甘迺迪人權基金會頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

哈利和梅根因挺身反抗英國王室制度化的種族歧視，獲得甘迺迪（Robert F. Kennedy）女兒凱麗（Kerry Kennedy）所頒發的希望漣漪獎（Ripple of Hope），並於當地時周二晚間一同出席頒獎典禮，此次她身穿一襲訂製的路易威登（Louis Vuitton）白色抹胸禮服，一出場就成為矚目焦點。

根據《每日郵報》報導，梅根這身白色低肩禮服，似乎有和威爾斯王妃隔空叫陣的意味，因為凱特前幾天也穿著一件風格類似的亮綠色禮服，和丈夫威廉出現在美國波士頓，主持「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎典禮。

▲凱特梅根先後穿相似禮服出席活動。（圖／翻攝自IG／magnificentlymeghan、_kate_middleton_royal）



兩套禮服設計風格相近，除了顏色大不相同外，還有裙襬開衩方向不太一樣，凱特的亮綠色禮服是在後面開衩，而梅根的是在前面。另外，價格也無法相提並論，凱特的禮服是從網路上租借，一晚的價格為91美元（約新台幣2800元），而梅根則是出自量身訂制的名牌。

哈利梅根在頒獎典禮上誓言，「反抗壓迫、不公不義和種族主義的戰爭才正要開始」，而兩人最新紀錄片本周也在網飛（Netflix）開播，對此，美國國家廣播公司（NBC）談話性節目「今日秀」（The Today Show）表示，他們正在和凱特威廉上演一場宣傳大戰。

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