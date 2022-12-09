　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本教頭森保一「死亡筆記本」爆紅！首相岸田主動要求交換

▲▼日本足球國家隊教頭森保一,首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本足球國家隊教頭森保一與首相岸田文雄相互交換筆記本。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本男足「藍武士」在卡達世界盃止步16強，回國後首相岸田文雄也特地接國家隊成員。由於日本隊經常會在教頭森保一拿著筆記本寫字後進球，因此該本筆記本也被網友戲稱為「死亡筆記本」，甚至肉搜出筆記本的品牌。而森保與岸田8日會面時，則是各自在筆記本上簽名，並相互交換。

根據《日刊體育》報導，日本男足國家隊8日前往首相官邸，而岸田也當面大讚藍武士的戰役驚豔全球，帶給許多日本球迷勇氣與元氣，同時致上感謝之意。對此，森保一表示，「多虧了日本的各位對幫我們的打氣，才得以鼓起勇氣應戰，也非常感謝各位選手直到最後一刻仍堅定地戰鬥。」

▲▼首相岸田文雄接見日本國家隊藍武士。（圖／記者王佩翊攝）

▲吉田麻也與長友佑都分別將簽名球衣、簽名球致贈岸田文雄。（圖／路透）

森保一在卡達世界盃期間，經常被鏡頭捕捉到拿著小筆記本記錄戰況的畫面，而每當他寫完字後，往往就會出現日本進球的情形，因此也被日本網友戲稱該本筆記本是「死亡筆記本」。而首相岸田文雄也經常使用筆記本做筆記，作為兩人的共通點，森保和岸田當天也在各自的筆記本上簽名，相互交換。

事實上，岸田文雄的老家在廣島，而森保一球員時期則曾效力於廣島三箭，退役後也曾擔任該隊教頭，因此兩人也是舊識。日本隊2日擊敗西班牙後，岸田文雄也親自致電森保一，表達祝賀之意。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
「檳榔妹給摸2粒」已消失！　內行揭1管道：暴賺10倍
誰戰2024？　綠委估「他」對民進黨威脅最大
3男1女回家續攤！她酒醒被脫褲　床邊見不明液體
2023年「最強運5星座」　薪水狂漲、獎金領不完
台中男性侵「辯無撕裂傷」　高挑女：他就小我能怎麼辦
快訊／養雞場大火「上千隻雞燒死」！　慘烈畫面曝
魔獸驚喜現身餐廳！　名模端出「1物」他秒問號：WOW

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

「假冒醫師」混入醫院工作！高中畢業女答不出問題　遭識破逮捕

日本教頭森保一「死亡筆記本」爆紅！首相岸田主動要求交換

男左耳爆痛就醫崩潰　耳道內全是活跳跳「殺人食肉蠅」咬破耳膜

保險套免費拿！法國明年起開放18至25歲年輕人索取　防性病傳播

對戰「最強」巴西！魔笛最後一舞　克羅埃西亞主帥：沒什麼好怕

泰男捕魚「魚叉射中頭」恐怖左右貫穿　畫面曝光被封史上最差漁夫

哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

「假冒醫師」混入醫院工作！高中畢業女答不出問題　遭識破逮捕

日本教頭森保一「死亡筆記本」爆紅！首相岸田主動要求交換

男左耳爆痛就醫崩潰　耳道內全是活跳跳「殺人食肉蠅」咬破耳膜

保險套免費拿！法國明年起開放18至25歲年輕人索取　防性病傳播

對戰「最強」巴西！魔笛最後一舞　克羅埃西亞主帥：沒什麼好怕

泰男捕魚「魚叉射中頭」恐怖左右貫穿　畫面曝光被封史上最差漁夫

哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

直擊！北京也賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

小彬彬情淡越南嫩妻「決定3度離婚」　兒小小彬曾虧「換老婆太頻繁」

小套房388萬！他精算租40年「反而省4萬↑」　網揭1問題打臉

TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

「檳榔妹給摸2粒」生意好到不行...已消失！內行揭1管道：暴賺10倍

婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

台南女中105週年校慶運動會開幕　黃偉哲邀請Martin Hurkens溫暖獻唱

「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

抖音、小紅書掀資安爭議公部門禁用　唐鳳：不包含民間手機

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

國際熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」！

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

檢票員站月台「頭腳噴火」墜軌　兇手竟是牠

華爾街日報：郭台銘寫信說服中共鬆綁清零

誰能晉級4強？「人類章魚」曝最新預測

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

親俄議員遭炸飛慘死街頭　影片曝光

女歌手失蹤3天　慘成桶屍藏後車箱

美眾院通過國防授權法案　提供台灣5年3063億軍援

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

更多熱門

相關新聞

對戰最強巴西　克國主帥：沒什麼好怕

對戰最強巴西　克國主帥：沒什麼好怕

被世足球迷稱作「PK賽王者」的克羅埃西亞將在9日晚間，對上本屆最有冠軍相的巴西，克羅埃西亞主帥達利奇表示，巴西確實是目前賽場上最強大的球隊之一，「但是我們不會屈服，要享受這場比賽，我們沒有什麼好怕。」

前曼聯名將評C羅：生涯都有態度問題

前曼聯名將評C羅：生涯都有態度問題

暖！梅西喊話缺席戰友：每天想你們

暖！梅西喊話缺席戰友：每天想你們

南韓「室內脫口罩」標準12月將定案　最快1月底解除

南韓「室內脫口罩」標準12月將定案　最快1月底解除

日媒：台積電不排除在日本興建第2廠！

日媒：台積電不排除在日本興建第2廠！

關鍵字：

日韓要聞森保一岸田文雄2022世足2022日本世足

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

快訊／王大陸認愛大馬女神！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

百萬YTR HOOK突披婚紗！

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面