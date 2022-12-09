日本教頭森保一「死亡筆記本」爆紅！首相岸田主動要求交換

▲日本足球國家隊教頭森保一與首相岸田文雄相互交換筆記本。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本男足「藍武士」在卡達世界盃止步16強，回國後首相岸田文雄也特地接國家隊成員。由於日本隊經常會在教頭森保一拿著筆記本寫字後進球，因此該本筆記本也被網友戲稱為「死亡筆記本」，甚至肉搜出筆記本的品牌。而森保與岸田8日會面時，則是各自在筆記本上簽名，並相互交換。

根據《日刊體育》報導，日本男足國家隊8日前往首相官邸，而岸田也當面大讚藍武士的戰役驚豔全球，帶給許多日本球迷勇氣與元氣，同時致上感謝之意。對此，森保一表示，「多虧了日本的各位對幫我們的打氣，才得以鼓起勇氣應戰，也非常感謝各位選手直到最後一刻仍堅定地戰鬥。」

▲吉田麻也與長友佑都分別將簽名球衣、簽名球致贈岸田文雄。（圖／路透）



森保一在卡達世界盃期間，經常被鏡頭捕捉到拿著小筆記本記錄戰況的畫面，而每當他寫完字後，往往就會出現日本進球的情形，因此也被日本網友戲稱該本筆記本是「死亡筆記本」。而首相岸田文雄也經常使用筆記本做筆記，作為兩人的共通點，森保和岸田當天也在各自的筆記本上簽名，相互交換。

事實上，岸田文雄的老家在廣島，而森保一球員時期則曾效力於廣島三箭，退役後也曾擔任該隊教頭，因此兩人也是舊識。日本隊2日擊敗西班牙後，岸田文雄也親自致電森保一，表達祝賀之意。

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