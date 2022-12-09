2002峇里島爆炸案　主謀竟提前「假釋出獄」！澳洲受害者大罵荒謬

▲2002峇里島爆炸案，總共造成202死亡，恐怖份子被判處20年，不料服刑一半就獲得假釋。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼峇里島2002年發生汽車炸彈恐攻，造成202人死亡，其中88位死者為澳洲人，不料當年的炸彈製造者烏瑪（Umar Patek）7日獲得假釋，讓許多倖存者、罹難者家屬非常不滿，認為烏瑪明明被判刑20年，怎麼刑期才服滿一半就能出獄，甚至有人擔憂「如果他有復仇的想法，可能會掀起另一次爆炸恐攻。」

根據CNN報導，烏瑪是伊斯蘭恐怖組織回教祈禱團（Jemaah Islamiah）成員，該組織2002年10月在峇里島一間酒吧及夜店引發炸彈，總共造成202人死亡，其中包含88名澳洲人、38名印尼人、23名英國人及各國觀光客，這場事件也成為印尼史上死亡人數最多的恐怖攻擊事件。

負責製作炸彈的烏瑪事後展開逃亡，直到2011年在巴基斯坦落網，不久後被引渡回到印尼受審，印尼法院2012年判處他20年徒刑，沒想到如今他才服滿一半，就能申請假釋。儘管澳洲政府不斷抗議，要求繼續關壓烏瑪，烏瑪仍於今年12月7日假釋出獄。

爆炸案倖存者彼得（Peter Hughes）憤怒說，烏瑪應該服完「最嚴厲的刑期」，這種人不可能改變，「他不可能被去激進化」、「他是事件的策劃者，他跟其他成員一起造成了這一切，擁有像他這種經歷的人，是不會改變的」、「讓他假釋出獄，真的太荒謬了。」

澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）8日表示，「對於所有澳洲人而言，聽到烏瑪獲得假釋，是非常難受的一天」。他指出，雖然澳洲政府努力向印尼政府抗議，希望印尼司法單位不要予以烏瑪假釋，但烏瑪最終仍順利假釋出獄，政府未來將持續與印尼政府交涉，確保烏瑪始終處於監控之下，避免類似事件再度發生。

印尼法院指出，烏瑪獲得假釋後，直到2030年4月間，必須參加一項「輔導計畫」，若有無故缺席或違反規定，就會撤銷假釋。

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