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「髮界小棕瓶」用一次就愛上！森歐黎漾質進化咖啡因把養健髮變簡單　髮絲更強韌豐盈髮

▲▼美吾華。（圖／記者周宸亘攝）

▲脆弱扁塌髮快用森歐黎漾「質進化咖啡因」養健髮系列。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

出門時氣色不好可以靠化妝美化，或是戴著口罩遮一下，但是頭髮扁塌看起來就是沒精神！為了強健髮根、強韌髮絲，除了飲食方面攝取適當的營養之外，從洗髮開始保養髮根「養健髮」很重要，針對敏弱頭皮、脆弱髮打造的森歐黎漾「質進化咖啡因」養健髮系列，有健髮必備的咖啡因成分之外，更添加天然認證植物胜肽「尾穗莧天然肽」，以及微量元素黑曜石礦物等頂級養髮成分，強健髮根同時有助於保水並修護乾燥秀髮。

▲▼美吾華。（圖／記者周宸亘攝）

▲號稱「髮界小棕瓶」的「質進化咖啡因豐盈胜肽養髮液」可以天天用。

壓力、產後及天氣轉換等等，都有可能造成頭皮出狀況，每次洗完頭看著排水孔那球扎實的髮絲，心情瞬間down到谷底，想用養健髮的產品，又擔心髮質變得乾澀容易打結，居家沙龍髮品森歐黎漾「質進化咖啡因」系列來救援。主打養健髮功效，其中號稱「髮界小棕瓶」的「質進化咖啡因豐盈胜肽養髮液」，不只脆弱髮質適用，一般髮質也可以天天用，特別添加有機認證薑根萃取，可強健髮根，奈米玻尿酸、甘草素等成分為髮絲注入需要的營養，頭皮專用精華液，改善頭皮不適同時豐盈髮絲。森歐黎漾全新代言人「邵雨薇」，在身兼不同角色工作繁忙時，也都會用「髮界小棕瓶」來保養，穩定頭皮及髮況，在鏡頭前自信呈現出亮麗健康髮絲！網友試用後也激推「用過一次就會愛上」、「經過育兒地獄後髮型還是保有蓬鬆感，看起來氣色好好」！

髮界小棕瓶 養出強韌頭皮髮絲：https://mwf.one/v3qw1

▲▼美吾華。（圖／記者周宸亘攝）

▲洗髮前先用「質進化咖啡因頭皮深層洗前淨化液」代謝老廢角質，淨化頭皮。


 很多人印象中打造亮麗蓬鬆髮型麻煩又複雜，靠近頭皮部分要用蓬鬆洗髮精，髮尾換用柔順洗髮精，洗個頭用個3~4瓶跑不掉，森歐黎漾「質進化咖啡因」系列把「養健髮」變簡單了，洗髮前乾髮時先用「質進化咖啡因頭皮深層洗前淨化液」淨化頭皮，加了天然認證日本柳杉芽萃取，能夠深層清潔頭皮、溫和淨化頭皮老廢角質。接著用「質進化咖啡因豐盈健髮洗髮精」溫和洗淨髮絲，添加了水解小麥蛋白及大米蛋白，小分子滲透性高，清潔同時為頭髮補充豐富養份，恢復強韌彈性，選用天然植萃助泡成分，泡沫更細緻綿密，將咖啡因等滿滿的營養包覆髮絲更加豐盈亮麗。

代謝老廢角質 溫和清潔更深入：https://mwf.one/v3qw1

▲▼美吾華。（圖／記者周宸亘攝）

▲「質進化咖啡因豐盈健髮洗髮精」泡沫細緻綿密，可溫和洗淨髮絲。

洗完再用「質進化咖啡因豐盈胜肽養髮液」按摩頭皮，讓頭皮髮根吸收高濃度精華成分，強健頭皮，鞏固髮根，髮絲越洗越強韌。簡單3步驟就能保養頭皮，顧出一頭豐盈強韌髮絲，而且香氣也是網友們大推男生女生都會喜歡，以植萃打造多層次中性調香，前調加入清爽的橙、佛手柑，中調則注入療癒的紫羅蘭、百合、鈴蘭花香，後調以溫和的雪松、檀香收尾，邊按摩的過程邊散發出療癒香氛，就像在做SPA一樣放鬆，網友們大推「這組合根本就是媽媽救星」、「頭髮的蓬鬆度跟之前差很多」。

強健頭皮三步驟 享受居家頭皮SPA養護：https://mwf.one/v3qw1

▲▼美吾華。（圖／記者周宸亘攝）

▲洗完再用「質進化咖啡因豐盈胜肽養髮液」按摩頭皮，高濃度滋養成分，頭皮吸收養分超放鬆。

很多女生都很在意臉部保養，卻忽略頭皮跟頭髮的保養，有脆弱髮情況時千萬不能撒手不管，只要在洗髮時使用森歐黎漾「質進化咖啡因」系列，開啟活絡頭皮、保水修護的養健髮之路，打造出髮根蓬鬆髮絲強韌秀髮，讓頭髮們跟水水們「攬牢牢」！

很多女生都很在意臉部保養，卻忽略頭皮跟頭髮的保養，有脆弱髮情況時千萬不能撒手不管，只要在洗髮時使用森歐黎漾「質進化咖啡因」系列，開啟活絡頭皮、保水修護的養健髮之路，打造出髮根蓬鬆髮絲強韌秀髮，讓頭髮們跟水水們「攬牢牢」！

森歐黎漾購物網：https://mwf.one/v3qw1
森歐黎漾蝦皮旗艦店：https://mwf.one/tr45C
momo購物網：https://mwf.one/1NAkd
全台屈臣氏門市、康是美網購eShop也都有販售喔！
FB @Saholea森歐黎漾創新研發中心
IG @saholea.shl

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森歐黎漾質進化咖啡因髮界小棕瓶

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