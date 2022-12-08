　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10月大男嬰發燒腹瀉不止　竟是被家中毛孩傳染梨形鞭毛蟲

▲▼1名10個月大的男嬰發燒腹瀉不止，經檢查後才發現是被家裡毛小孩傳染梨形鞭毛蟲。（圖／烏日林新提供，下同）

▲1名10個月大的男嬰發燒腹瀉不止，經檢查後才發現是被家裡毛小孩傳染梨形鞭毛蟲。（圖／烏日林新提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中烏日區一名10個月大男嬰，發燒38.5度，一天解便5至6次，多半是水狀或糊狀且有惡臭難聞，家長以為是吃奇異果、火龍果引起拉肚子，但情況愈來愈嚴重，家人趕緊帶到烏日林新醫院就醫，過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清，安排糞便檢查發現有梨形鞭毛蟲寄生蟲感染，一問之下才知道家中有養貓狗，應該被寵物傳染，開了5天藥物後已恢復正常。

▲▼1名10個月大的男嬰發燒腹瀉不止，經檢查後才發現是被家裡毛小孩傳染梨形鞭毛蟲。（圖／烏日林新提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴永清表示，男嬰的爸媽有養1隻貓4年多，1隻狗1年多，男嬰平常很喜歡跟貓咪狗狗玩，可能是因為這樣接觸到寄生蟲。梨形鞭毛蟲是一種有移動能力的單細胞原蟲，人類是梨形鞭毛蟲的天生宿主，小孩比大人更容易出現症狀，感染部位以十二指腸及小腸為主，更驚人的是梨形鞭毛蟲囊體，可在潮濕環境存活數月之久。

梨形鞭毛蟲主要是透過「糞口感染」，例如飲用污染水、接觸糞便，或經由蒼蠅散播病菌，感染者未徹底清潔雙手就烹調食物，一旦不小心接觸到嘴巴或吃下肚，梨形鞭毛蟲便得以順利潛伏在體內，最常見的是急性水狀腹瀉或慢性脂肪下痢腹瀉（糞便浮油），也可能出現腹痛、腹脹，甚至吸收不良、體重減輕，或是輕微發燒，少部分則沒有明顯症狀。

賴永清進一步分析，一般寄生蟲感染，抽血檢驗嗜酸性白血球數值會增加，但是梨形鞭毛蟲並不會，建議感染者就醫安排糞便篩檢，一般只需檢驗一次就有70%可以發現此種寄生蟲；2次糞便篩檢可達85%；若是進行3次，就有高達95%機會可以發現。

許多犬貓腸道寄生蟲為人畜共通，若確定是感染梨形鞭毛蟲，只要對症下藥都能除蟲成功，賴永清呼籲，家中有寵物者，務必定期驅蟲及大便篩檢，寵物毛髮也應定期清理，只要摸過毛小孩、清理排泄物後都要洗手，飲用水至少都要煮沸1分鐘以才可飲用，尤其家中有新生兒更要注意寵物的清潔衛生。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
獨／烏鴉被抓…蘭小明回應了！　爆和牛餐廳被潑蟑螂
IKEA絕版品出清！　下殺4折起
能寄杯！　超商「33元特大杯美式」連3天搶
快訊／警大校長陳檡文出入招待所　懲處出爐
不是梅西、姆巴佩　本屆世界盃FIFA認證「最強射門」是他
阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現容顏　站立家人幫穿衣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

修訂活魚運搬船管理辦法出爐　漁民批擾民增成本醞釀抗議

12星座「曖昧模糊更有魅力」！一周運勢一次看　處女遇到好聊對象

幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

市民看過來！機車定檢率82.7%六都第一　台中推定檢抽13萬好禮

美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」　居民脫罩解放慶祝

天降橫禍！塑膠袋纏繞集電弓　普悠瑪號一度卡途中「延誤32分」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

與莫德納高層會談！疫苗將申請藥證取代EUA　王必勝曝未來合作方向

修訂活魚運搬船管理辦法出爐　漁民批擾民增成本醞釀抗議

12星座「曖昧模糊更有魅力」！一周運勢一次看　處女遇到好聊對象

幼兒園生遭「掐頸摔地甩巴掌」　虐童老師下場曝

市民看過來！機車定檢率82.7%六都第一　台中推定檢抽13萬好禮

美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」　居民脫罩解放慶祝

天降橫禍！塑膠袋纏繞集電弓　普悠瑪號一度卡途中「延誤32分」

快訊／出入88招待所被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

嘉大創神秘群組拉出7連勝　「天王山之戰」強碰台體遭中斷

美女律師跟配偶連吵2天！「怒把刷卡額度調最高」網：看了就解氣

亞灣區5年內新屋每坪登40萬　高市府再推2.0計畫衝建設

聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

北市青少年莫德納次世代疫苗　12／9可預約專案接種

時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

保母汪夢中被吵醒崩潰　「眼神失去靈魂」笑翻千人：拍攝者不救

吃鍋季到了！中山329元平價吃到飽　5種肉肉、自助蔬菜區無限供應

買2新房扛1500萬房貸！他嘆「生活像清教徒」 　網勸：再撐一年

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

生活熱門新聞

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

結婚3年「才知婆婆爽拿5萬」　老公1句讓她心死

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

「廖科溢是誰？」PTT喊婆媽殺手：帥、口才好

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

妻聽不懂「面速力達母」　夫傻眼求助

更多熱門

相關新聞

毛小孩走失60天主人持續協尋

毛小孩走失60天主人持續協尋

在台南在地社團經常可以看到1則尋狗啟事，1名吳姓女網友表示，她們10月8日前往善化新住處整理新家時，其愛犬「妞妞」，可能因有鞭炮聲受到驚嚇而跳矮牆出去即告走失，60天來吳小姐持續在各大社團發協尋文，尋找其愛犬，吳小姐說「妞妞」就是她的家人，她會持續尋找不放棄。

17歲汪「起飛前一晚」搖尾巴迎門

17歲汪「起飛前一晚」搖尾巴迎門

2022台南成大寵物展熱鬧登場

2022台南成大寵物展熱鬧登場

毛小孩有福了！　嘉義市首座寵物公園正式開工

毛小孩有福了！　嘉義市首座寵物公園正式開工

關鍵字：

烏日林新梨形鞭毛蟲寄生蟲毛小孩

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面