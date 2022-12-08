10月大男嬰發燒腹瀉不止　竟是被家中毛孩傳染梨形鞭毛蟲

▲1名10個月大的男嬰發燒腹瀉不止，經檢查後才發現是被家裡毛小孩傳染梨形鞭毛蟲。（圖／烏日林新提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中烏日區一名10個月大男嬰，發燒38.5度，一天解便5至6次，多半是水狀或糊狀且有惡臭難聞，家長以為是吃奇異果、火龍果引起拉肚子，但情況愈來愈嚴重，家人趕緊帶到烏日林新醫院就醫，過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清，安排糞便檢查發現有梨形鞭毛蟲寄生蟲感染，一問之下才知道家中有養貓狗，應該被寵物傳染，開了5天藥物後已恢復正常。

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賴永清表示，男嬰的爸媽有養1隻貓4年多，1隻狗1年多，男嬰平常很喜歡跟貓咪狗狗玩，可能是因為這樣接觸到寄生蟲。梨形鞭毛蟲是一種有移動能力的單細胞原蟲，人類是梨形鞭毛蟲的天生宿主，小孩比大人更容易出現症狀，感染部位以十二指腸及小腸為主，更驚人的是梨形鞭毛蟲囊體，可在潮濕環境存活數月之久。

梨形鞭毛蟲主要是透過「糞口感染」，例如飲用污染水、接觸糞便，或經由蒼蠅散播病菌，感染者未徹底清潔雙手就烹調食物，一旦不小心接觸到嘴巴或吃下肚，梨形鞭毛蟲便得以順利潛伏在體內，最常見的是急性水狀腹瀉或慢性脂肪下痢腹瀉（糞便浮油），也可能出現腹痛、腹脹，甚至吸收不良、體重減輕，或是輕微發燒，少部分則沒有明顯症狀。

賴永清進一步分析，一般寄生蟲感染，抽血檢驗嗜酸性白血球數值會增加，但是梨形鞭毛蟲並不會，建議感染者就醫安排糞便篩檢，一般只需檢驗一次就有70%可以發現此種寄生蟲；2次糞便篩檢可達85%；若是進行3次，就有高達95%機會可以發現。

許多犬貓腸道寄生蟲為人畜共通，若確定是感染梨形鞭毛蟲，只要對症下藥都能除蟲成功，賴永清呼籲，家中有寵物者，務必定期驅蟲及大便篩檢，寵物毛髮也應定期清理，只要摸過毛小孩、清理排泄物後都要洗手，飲用水至少都要煮沸1分鐘以才可飲用，尤其家中有新生兒更要注意寵物的清潔衛生。