「若維持民主自由」　日本前副防衛大臣：日本可能承認台灣是國家

▲日本前副防衛大臣中山泰秀。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

有關日本立憲民主黨眾議員要求日本首相岸田文雄，應表態不支台灣獨立一事，日本前副防衛大臣中山泰秀8日抵台訪問時表示，若台灣能繼續維持民主自由的體制，將來非常有可能被日本承認為國家。

中山泰秀出版中文版的《政治家中山泰秀》，8日於台北舉行記者會，會前接受媒體訪問時，被問及日本沖繩縣知事玉城丹尼，不認同「台灣有事就是日本有事」的說法，他表示，日本的國防權屬於中央，所以不論地方首長怎麼講，都不會有任何的影響。

另外，有關日本立憲民主黨眾議員要求岸田承諾不支持台灣獨立一事，中山泰秀表示，日本是一個民主自由的國家，有很多政黨的發言不能代表政府，這並不會影響政府的決策，他反而認為，台灣是具有國家條件的。

中山泰秀指出，不論是人口計算方式、國土或人民，都是一個國家的基本要件，如果台灣可以繼續維持民主自由的體制，未來相信有一天日本會承認是國家。

至於俄烏戰爭發生之後，對於中國侵略台灣的可能性，中山泰秀表示，烏俄戰爭不一定代表中國大陸會依循相同的模式來侵略台灣。他認為，應該要觀察不同面的條件，美國是世界民主自由陣營最強大的，而日本也會一起維護台海安全，全世界民主國家如何保衛台灣，不讓台灣變成國際孤兒，這才是重要的。