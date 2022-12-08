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父親「連開3槍」親手斃了殺兒兇手！　上百官員鄉民圍觀

▲▼1996年2月，在阿富汗霍斯特省，塔利班成員準備公開處決蒙眼坐著的穆罕默德烏拉，此人涉嫌謀殺計程車司機而被判刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲1996年2月，霍斯特省的塔利班成員準備公開處決穆罕默德烏拉（蒙眼坐姿者），此人涉嫌謀殺計程車司機而被判刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

阿富汗一名父親7日前往法拉省（Farah）某體育館，在數百位民眾與幾十名塔利班官員的圍觀下，持突擊步槍連開3槍，親手處決殺害親生兒子的兇手泰米爾（Tajmir）。這是塔利班重掌阿富汗以來第一次實施公開處決，也引來國際社會高度關切。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，泰米爾5年前持刀刺死穆斯塔法（Mustafa），並且偷走對方的機車及手機，隨後被3個塔利班法庭定罪。他說，此判決是「非常謹慎做出的」決定，也獲最高領導人阿洪扎達（Mullah Akhundzada）批准。

穆賈西德透露，出席圍觀處決的有數名最高法院法官、軍事人員及高階部長，包括司法部長、外交部長、內政部長及勸善懲惡部部長哈納菲（Mohammad Khaled Hanafi），不過總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）並未參加。

今年11月，塔利班最高領導人阿洪扎達頒布法令，要求全國法官依據嚴格解釋的伊斯蘭教法（Sharia），公開實施各種嚴刑峻罰，包括處死、截肢、石刑及鞭刑，但政府並未正式定義哪些罪名應該實施上述懲罰。

 ▲▼塔利班,女法官,阿富汗女性。（圖／路透）

▲塔利班執政之下，女性權利受到嚴重壓迫。（圖／路透）

死者母親向BBC表示，「塔利班有來找我，求我原諒這個異教徒，他們堅持要我看在上帝份上原諒這個人。但我告訴他們，這個男人必須被處死並埋葬，就像他對我兒子做的那樣。這對其他人而言也可能是個教訓，如果你們沒有處死他，他未來會犯下其他罪行。」

《美聯社》寫道，此事突顯阿富汗新統治者繼續實施去年8月掌權以來強硬政策、堅持他們對伊斯蘭教法解釋的意圖。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人特倫布萊（Stephanie Tremblay）對處決表示「深切關注」，「我們呼籲在阿富汗恢復暫緩死刑」。

塔利班1996-2001年第一次統治期間飽受譴責，壓迫女性、嚴刑峻罰及種種侵犯人權的殘暴施政都被批評，他們這次誓言絕不重蹈覆轍，但卻仍高度限制女性及少數族群的自由與權利，包括毆打示威者，禁止女孩接受6年級以上教育，在多省實施公開鞭刑，懲罰數名被控偷竊、通姦或離家出走的男女。

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