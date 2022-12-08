趕迎大甲媽！騎士違規迴轉遭撞「被2車夾斃」　超速司機下場曝

▲騎士遭撞後被夾在貨車與香客巴士間，送醫不治。（圖／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／嘉義報導



一名張姓男子騎車載著蕭性女子前往嘉義縣新港鄉，準備恭迎大甲媽，沒想到迴轉時被後方貨車撞上，兩車向前推進數公尺，直到撞上路旁停靠的香客巴士後才停下，蕭女重傷、張男送醫後不治，嘉義地方法院依過失致人於死罪，判貨車黃姓駕駛有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

該起事故發生在今年4月11日，張男騎車載蕭女要到嘉義雲林交界處崙仔橋恭迎大甲媽，迴轉時遭到後方貨車撞上，兩車一路暴衝至對向香客巴士車後才停下，張男跟蕭女被夾在小貨車及巴士中間動彈不得，也由於撞擊力道大，現場小貨車及大巴士的玻璃及零件掉落滿地，兩人被救出時鮮血直流，造成1死1重傷。

▲貨車駕駛表示當時有看見機車突然左轉，立即踩煞車減速，但還是閃不過。（圖／記者翁伊森攝）

判決書指出，該路段速限為時速40公里，經鑑定當時貨車車速約時速88.3公里，而黃男表示當時有看見機車突然左轉，沒有打方向燈，看見機車左轉後，就立即踩煞車減速，但還是閃不過。

而交通部公路總局嘉雲區車輛行車事故鑑定會的鑑定意見書，對車禍過失責任認定為張男行經道路中央劃設有分向限制線之路段，由慢車道往左迴車不當，同為肇事原因；黃男行經道路中央劃設有分向限制線之路段，未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，反嚴重超速行駛，同為肇事原因。

法官審酌，黃男嚴重超速行駛，以致於突遇張男違規迴轉時，未能有效煞車減速，直接撞擊張男導致死亡，犯罪所生危害甚為嚴重，念黃男犯後坦承犯行，態度良好，已與張男家屬達成和解，賠償290萬元完畢，嘉義地方法院認定黃男犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。