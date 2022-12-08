　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趕迎大甲媽！騎士違規迴轉遭撞「被2車夾斃」　超速司機下場曝

▲▼ 大甲媽來嘉義新港必經嘉義145縣道今早發生機車相撞車禍意外。（圖／記者翁伊森攝） 

▲騎士遭撞後被夾在貨車與香客巴士間，送醫不治。（圖／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／嘉義報導

一名張姓男子騎車載著蕭性女子前往嘉義縣新港鄉，準備恭迎大甲媽，沒想到迴轉時被後方貨車撞上，兩車向前推進數公尺，直到撞上路旁停靠的香客巴士後才停下，蕭女重傷、張男送醫後不治，嘉義地方法院依過失致人於死罪，判貨車黃姓駕駛有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

該起事故發生在今年4月11日，張男騎車載蕭女要到嘉義雲林交界處崙仔橋恭迎大甲媽，迴轉時遭到後方貨車撞上，兩車一路暴衝至對向香客巴士車後才停下，張男跟蕭女被夾在小貨車及巴士中間動彈不得，也由於撞擊力道大，現場小貨車及大巴士的玻璃及零件掉落滿地，兩人被救出時鮮血直流，造成1死1重傷。

▲▼ 嘉義新港車禍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 大甲媽來嘉義新港必經嘉義145縣道今早發生機車相撞車禍意外。（圖／記者翁伊森攝）

▲貨車駕駛表示當時有看見機車突然左轉，立即踩煞車減速，但還是閃不過。（圖／記者翁伊森攝）

判決書指出，該路段速限為時速40公里，經鑑定當時貨車車速約時速88.3公里，而黃男表示當時有看見機車突然左轉，沒有打方向燈，看見機車左轉後，就立即踩煞車減速，但還是閃不過。

而交通部公路總局嘉雲區車輛行車事故鑑定會的鑑定意見書，對車禍過失責任認定為張男行經道路中央劃設有分向限制線之路段，由慢車道往左迴車不當，同為肇事原因；黃男行經道路中央劃設有分向限制線之路段，未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，反嚴重超速行駛，同為肇事原因。

法官審酌，黃男嚴重超速行駛，以致於突遇張男違規迴轉時，未能有效煞車減速，直接撞擊張男導致死亡，犯罪所生危害甚為嚴重，念黃男犯後坦承犯行，態度良好，已與張男家屬達成和解，賠償290萬元完畢，嘉義地方法院認定黃男犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
大S「刷200多萬3次沒刷過」　張蘭原因全說了：妳就貪！
快訊／高雄BMW駕駛頭部中彈　搶救23天不治
視訊會議變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女熱吻」畫面曝
藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回
看球賽喊「味全龍打假球」　失控球迷下場慘了
30年員工遭「黑人牙膏」資遣　二審神逆轉！可領回月薪12萬
快訊／指揮中心：跨年不另訂口罩規定　戶外3狀況建議戴上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟蹤暗戀對象2年！台南男確診隔離還外出追愛…結果GG了

高雄大寮槍擊案BMW駕駛頭部中彈　搶救23天家屬忍痛拔管

酒駕被攔竟回「那我叫計程車來」　警霸氣一句話讓他乖乖認栽

30年老員工遭「黑人牙膏」資遣提告　二審神逆轉！可領回月薪12萬

看球賽喊「味全龍打假球」還比中指　失控球迷判拘45天

人妻臥房偷裝針孔　錄到老公與小三滾床單！妨害秘密代價曝

4男開車夜遊北投！回程髮夾彎自撞飛1樓高墜地　後座友1癱瘓1慘死

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

趕迎大甲媽！騎士違規迴轉遭撞「被2車夾斃」　超速司機下場曝

台88線萬丹段火燒車黑煙狂竄！　貨車載滿鋰電池...短路起火釀禍

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

跟蹤暗戀對象2年！台南男確診隔離還外出追愛…結果GG了

高雄大寮槍擊案BMW駕駛頭部中彈　搶救23天家屬忍痛拔管

酒駕被攔竟回「那我叫計程車來」　警霸氣一句話讓他乖乖認栽

30年老員工遭「黑人牙膏」資遣提告　二審神逆轉！可領回月薪12萬

看球賽喊「味全龍打假球」還比中指　失控球迷判拘45天

人妻臥房偷裝針孔　錄到老公與小三滾床單！妨害秘密代價曝

4男開車夜遊北投！回程髮夾彎自撞飛1樓高墜地　後座友1癱瘓1慘死

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

趕迎大甲媽！騎士違規迴轉遭撞「被2車夾斃」　超速司機下場曝

台88線萬丹段火燒車黑煙狂竄！　貨車載滿鋰電池...短路起火釀禍

傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列...漁業署了解中

永豐金明年股利有望維持水準！　總座：朝6成配發率努力　

公館商圈「整條街招租」！他見1幕嘆淒涼　在地人曝沒落3原因

勞保破產倒數？　學者：不至於、但要改革才能救年輕人

嘉里大榮前三季EPS1.97元　執行全面貨件標準、對明年獲利有信心

賴清德確定參選黨主席　國民黨盼良性競爭：民進黨對選舉結果要反省

聯發科發佈天璣8200行動晶片　採四奈米晶片、支援Wi-Fi 6E

天氣變冷大耳汪「自帶2片暖暖包」貼地板　飼主笑：常被認成米格魯

爸媽月給3千！姊姊「台大畢業3年」卻在家耍廢　1句話惹怒她

吳怡農拋「松機遷建」　王鴻薇提3點批：紙上談兵、空話連連！

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

把親友踢出群組「萬張相片全沒了」連襟求償

女兒從軍念書拼升等　惡父潑汽油縱火

她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元慘了！

藥師騎車送藥　撿拾飛落藥袋陳屍圳溝

即／恐嚇王鴻薇吃子彈　高雄男被捕

萬華養生館「手拉坏」網路爆紅　赫見馬籍男大生打工

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市公寓「頂加凌晨陷火海」　民眾靠窗呼救

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

高雄自助餐廚師「恐嚇王鴻薇」落網　犯案動機曝光

更多熱門

相關新聞

男士官借女友帳戶玩當沖慘虧　還逼她墮胎

男士官借女友帳戶玩當沖慘虧　還逼她墮胎

柯姓男士官與同單位蔡姓女士官為男女朋友，柯男多次向她借錢，只還了部分款項，還有49萬沒還；另外更借她證券帳戶玩股票當沖虧損170萬，柯男雖答應分期給139萬，但遲遲未給錢，蔡女告上法院，嘉義地方法院判柯男應給付蔡女188萬元，可上訴。

藥師騎車送藥　撿拾飛落藥袋陳屍圳溝

藥師騎車送藥　撿拾飛落藥袋陳屍圳溝

即／嘉義台82物流車碰撞貨車　駕駛受困命危

即／嘉義台82物流車碰撞貨車　駕駛受困命危

少女看夜景慘遭性侵　「抓猴神器」救了她

少女看夜景慘遭性侵　「抓猴神器」救了她

嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

關鍵字：

嘉義大甲媽

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

蔡康永「無預警清空微博」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面