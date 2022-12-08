綠委提「排黑條款」新版本　8情況不得登記參選「反滲透法也入列」

▲2022九合一選舉。（示意圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團日前召開記者會，呼籲政府發動全台大掃黑，也預告將推動《公職人員選舉罷免法》修法，加強排黑條款。而民進黨民進黨立法院黨團幹事長羅致政8日提出新版本修正案，除黑、金、槍、毒列入排黑條款外，將反滲透法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法等也納入。

羅致政提案，為掃除黑金勢力介入政治，防涉黑、金、槍、毒者透過參與公職人員選舉洗白、影響公共政策形成跟法令審議，應強化「排黑條款」並加入犯反滲透法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法等，也不得登記為候選人。

而該提案獲24名委員連署。羅致政表示，感謝委員們的全力支持，讓此一修法迅速完成連署，並於今天送交立法院議事處。

而這次「公職人員選舉罷免法」第26條修正重點，不得登記為候選人的情事有下：

1.排黑條款：涉黑金槍毒者-組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定。

2.反滲透法、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等有罪判決確定。

3.現行依刑法賄選、妨礙選舉不得參選，將選罷法、總統選罷法、農會法、漁會法之賄選、暴力妨礙選舉相關罪有罪判決確定都納入。

4.為警惕有意擔任公職者不得犯內亂、外患、貪污、賄選、國家安全、組織犯罪等罪，否則將終身不得參選，修正增列經「有罪判決」確定，即不得登記為候選人，緩刑期滿未經撤銷亦同。

5.行刑權因罹於時效消滅者。

6.受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者。

7.保安處分，排除因緩刑宣告付保護管束者。

8.比照破產人，依債清進入清算程序。

羅致政表示，該修法提案為委員的個人版本，民進黨的黨團版本，在未來經內部討論凝聚共識，並配合行政院版本提出之後，將再研議提出。