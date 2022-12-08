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花蓮5.6地震全台有感　專家：正常能量釋放「不是大地震前震」

▲▼花蓮地震。（圖／中央氣象局）

▲花蓮今天凌晨發生規模5.6地震，學者專家指不是大地震的前震。（圖／中央氣象局）

記者許敏溶／台北報導

今（8日）凌晨0時54分，花蓮近海發生規模5.6地震，地震深度29.8公里，全台各地幾乎都感受到地震威力，學者專家指出，這起地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，在花蓮近海算是常見的地震活動，是正常能量釋放，也不是大地震的前震，民眾不必太過擔心。

花蓮近海在今天凌晨0時54分，發生規模5.6地震，地震搖晃約20秒，全台各地幾乎都感受到地震威力，國家警報也響起，更讓不少民眾從睡夢中驚醒，各地最大震度花蓮4級；南投、台東、宜蘭、台中、彰化、雲林3級；嘉義縣、嘉義市、苗栗、新竹縣、桃園市、新北市、高雄市、台南市、屏東2級。

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前氣象地震中心主任郭鎧紋表示，雖然今年地震活動相對比較活躍，規模6以上有4起，但這起地震規模僅5.6，屬於板塊運動造成的地震，在花東地區很常見，也是正常能量釋放，也不是什麼大地震的前震，民眾不必太擔心。

東華大學環境暨海洋學院特聘教授、台灣東部地震研究中心主任張文彥指出，這起規模5.6地震，地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，隱沒帶地震有淺有深，在花蓮地區算是很常見的地震活動。 

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