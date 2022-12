▲這場地震的震源深度只有8.4公里。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓沿海7日下午1時5分發生規模5.2極淺層地震,震央位在北甘馬崙省達特市(Daet)北北東約56公里處。美國地質調查局數據顯示,這起地震震源深度只有8.4公里。

當局並未發布海嘯警報,未有傷亡消息傳出。依據推特消息,部分機構在地震發生後進行撤離。

Evacuation here at the Senate of the Philippines after an earthquake was felt in different parts of Metro Manila this afternoon.#lindol pic.twitter.com/LsKqh0EGU5