「校園禁抖音」反效果　人渣文本曝最強殺招！臉書就是這樣涼的

▲「校園是否禁止使用抖音」近期引發社會各界討論。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

數位發展部日前把抖音（國際版稱TikTok）列為危害國家資通安全產品，禁止公部門資通設備下載使用，「校園是否該禁止或管制抖音」引發討論。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航認為，越禁止抖音只會越多人用，不如把抖音變成教學軟體，「只要有老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了。」

針對校園是否該禁止抖音，學者周偉航7日在臉書粉絲團「特急件小周的人渣文本」表示，校園禁抖音，只會越禁越多人用，不如反其道而行，把抖音變成教學軟體，每天作業都要用抖音繳交，交了之後自動傳連結到父母LINE，讓父母可以即時兼看家中學生的狀況，只要有老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了。

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其他網友看了紛紛說「太神了這方法」、「期待老人家們自製早安影片，保證年輕人馬上不想用」、「真的，臉書當年就是這樣涼去的」、「規定每學年，每個學生要和老師一起合拍30分鐘影片。半年直接沒人用」、「臉書歷歷在目」、「反向操作最佳案例」。

▲周偉航臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

教育部長潘文忠7日指出，禁止使用大陸資通訊產品（硬體），已經是各級學校禁止的原則，特別是作為公務使用，至於可能造成資安危機的軟體，教育部將與數位部展開討論，有任何結果會盡快宣布。

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