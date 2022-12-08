妻聽不懂「面速力達母」要求講人話　夫傻眼求助：怎麼叫它？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，日前請老婆幫忙拿「小護士」，沒想到老婆居然聽不懂，改口說要「面速力達母」，同樣聽不懂，讓他超級傻眼。雖然後來他澄清老婆是假裝聽不懂，不過，這篇文章公開之後，還是掀起許多網友留言熱議。

▲曼秀雷敦軟膏可用於緩解蚊蟲叮咬所引起的皮膚癢、紅腫。（資料照／記者曾筠淇攝）

「來來來，告訴我你都怎麼叫它？」原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，6日請老婆幫忙拿一下「小護士」，沒想到老婆竟然反問，「什麼小護士？哪來的小護士」，他隨即改口說要「面速力達母」，結果又被老婆嗆，「你到底在講什麼？什麼小護士？什麼面速力達母？講人話」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，原PO說要「曼秀雷敦」，老婆才終於聽懂了。文章公開之後吸引許多網友熱議，大家紛紛留言分享自家的稱呼方式，「面速力達母，老一輩的會講成棉搜盪」、「以前聽阿嬤都說棉搜利盪，自己直覺會先講面速力達母，然後才說小護士」、「小護士＋1」、「棉搜盪、小護士、面速力達母都有在說，反而不知道曼秀雷敦」、「我都看款式叫，大罐的叫小護士，扁平的叫面速力達母，曼秀雷敦是痘痘貼」。

而原PO也在文章最後補充說道，其實老婆3種稱呼都聽得懂，只是當時她想窩在沙發上，摟著棉被看電視，不想下來踩冷冰冰的地板，才會故意裝成聽不懂的樣子。

至於這款「國民軟膏」為什麼會有這麼多種稱呼，其實是因為台灣早期有一首耳熟能詳的廣告歌，歌詞包含「小護士、小護士、面速力達母」，其中的面速力達母就是曼秀雷敦的英文「Mentholatum」，只是受到日文「メンソレータム」音譯影響，而被翻譯為面速力達母。